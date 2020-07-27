Новая Лада Тарзан на базе XRAY: какой она может быть

Три месяца назад мы сделали рендеры внедорожника на базе Весты, сегодня же мы решили взять за основу для подобного автомобиля модель XRAY Cross.

В 1998 году российский автопроизводитель показал необычные внедорожники, сделанные на базе ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109. Они имели кузова легкового автомобиля, установленные на ходовую часть, трансмиссию и двигатель от Нивы. Эти автомобили получили собственное имя «Тарзан» (кстати, предлагаем ознакомиться со статьёй, посвящённой истории этих автомобилей). Позже были созданы аналогичные модели на базе более современного «десятого» семейства – «Тарзан 2». Фотографии этих автомобилей вы можете увидеть в галерее ниже. Всего было выпущено более двух с половиной тысяч экземпляров моделей «Тарзан», они производились под заказ на предприятии «Лада-Консул». В апреле мы представили, каким мог бы получиться такой автомобиль на базе Lada Vesta SW Cross, сегодня же героем статьи стал единственный кроссовер в гамме российской компании – XRAY Cross.

Получившийся внедорожник на рендерах имеет существенно увеличенный дорожный просвет, в том числе благодаря колёсам большего размера с высокопрофильными покрышками, для размещения которых немного увеличены колёсные арки. XRAY получил доработанные бампера, благодаря которым увеличены углы въезда и съезда, а на крыше расположился багажник с установленными на нём дополнительными прожекторами.

Модели «Тарзан» конца 90-х и начала 2000-х годов имели рамную конструкцию и независимую заднюю подвеску. Что же касается моторной гаммы, то первые внедорожники на базе «Самары» комплектовались 80-сильным двигателем ВАЗ-21213 объёмом 1,7 литра, а «Тарзан-2» на базе «десятого семейства – мотором ВАЗ-2130 (1.8, 82 л.с.). Кроссовер Lada XRAY Cross предлагается с двумя вариантами двигателей – 113-сильным H4Mk объёмом 1,6 л и 122-сильным ВАЗ-21179 объёмом 1,8 л.

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Сегодня в России цены на XRAY Cross начинаются с отметки в 791 900 рублей (1.8 МТ, 122 л.с.). Менее мощный вариант 1.7 с вариатором обойдётся минимум в 888 900 рублей. Все версии имеют исключительно передний привод.

Базовый Lada XRAY Cross

Между тем, недавно внедорожник Chevrolet Niva вернулся под бренд Lada, немного обновившись.