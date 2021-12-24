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Новая Lancia Delta Integrale: какой она может быть

24.12.2021 202 0 0

В последнее время стали весьма популярными рестомоды – старые автомобили с современной начинкой. Эта тенденция не обошла стороной и культовый спортивный хэтчбек Lancia Delta Integrale, на базе которого было представлено сразу несколько вариаций. Мы же решили изобразить, как могла бы выглядеть полностью новая версия модели в современном виде.

 

Lancia Delta была впервые представлена в 1979 году на Франкфуртском автосалоне. Дизайн модели был разработан итальянским дизайнером Джорджетто Джуджаро. В течение 80-х годов различные версии хэтчбека успешно выступали в ралли, одним из самых знаковых достижений являются шесть выигранных подряд титулов в Зачёте марок мирового первенства в 1987-1992 годах, что до сих пор является непревзойдённым результатом. Дорожные версии раллийных автомобилей с приставкой Integrale до сих пор являются очень ценными экземплярами любой коллекции, не в последнюю очередь это связано с эффектным внешним видом «заряженного» итальянского хэтчбека. В нашем проекте мы сохранили все основные характерные элементы дизайна оригинальной модели.

Рендер новой Delta Integrale в нескольких цветах
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Рендер новой Delta Integrale в нескольких цветах
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Рендер новой Delta Integrale в нескольких цветах
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Рендер новой Delta Integrale в нескольких цветах
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Рендер новой Delta Integrale в нескольких цветах
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Спереди одна из самых узнаваемых деталей – вертикально расположенные четыре круглые фары разного размера и прямоугольная решётка между ними. В массивный передний бампер встроены горизонтальные полоски указателей поворотов. Важнейший элемент внешности Delta Integrale – существенно расширенные колёсные арки с угловатыми горизонтальными выштамповками над ними. Заднее стекло имеет достаточно сильный наклон, фонари получили относительно простую форму, также сохранены узкие вертикальные полоски фонарей заднего хода, расположенные по бокам от номерного знака. Кроме того, автомобиль получил многоспицевые диски в стиле оригинальной модели.

Рендер новой Delta Integrale в нескольких цветах
1 / 5
Рендер новой Delta Integrale в нескольких цветах
2 / 5
Рендер новой Delta Integrale в нескольких цветах
3 / 5
Рендер новой Delta Integrale в нескольких цветах
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Рендер новой Delta Integrale в нескольких цветах
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Lancia Delta имела множество модификаций, и первой «заряженной» версией можно считать Delta HF 4WD. Она была представлена в 1986 году и была оснащена 2-литровым бензиновым турбомотором, развивающим 165 л.с. и 285 Нм крутящего момента. Как видно из названия, хэтчбек получил также полноприводную трансмиссию, которая на то время была одной из самых прогрессивных в мире. Спустя всего лишь год на смену этой модели пришла Delta Integrale 8V, мотор которой развивал уже 185 л.с. и 304 Нм крутящего момента. Самой же мощной модификацией стала Lancia Delta HF Integrale Evoluzione II, представленная в 1993 году. Это была последняя версия спортивного хэтчбека, она получила 215-сильный двигатель (310 Нм).

Классическая Lancia Delta Integrale
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Классическая Lancia Delta Integrale
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Классическая Lancia Delta Integrale
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Кстати, этой осенью стало известно о возрождении итальянской компанией модели Delta. Также недавно показали электрический вариант классического хэтчбека.

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