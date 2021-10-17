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Новая Mazda CX-50: первые изображения

17.10.2021 4907 0 1

На этой неделе в Сети были опубликованы патентные рисунки нового кроссовера японского бренда, на основании которых мы представили, как будет выглядеть автомобиль.

 

Несколько дней назад Mazda анонсировала значительное расширение линейки кроссоверов. В будущем появятся модели CX-60, CX-70, CX-80, CX-90, а в ближайшее время ожидается премьера наиболее компактного из них – СХ-50. Его производство начнётся в январе следующего года на совместном с Toyota заводе в штате Алабама, где уже производится кроссовер Toyota Corolla Cross для американского рынка. И в начале этой недели появились патентные изображения, которые предположительно относятся именно к СХ-50. Согласно им, передняя часть будет выполнена в актуальной стилистике бренда, при этом решётка станет чуть более широкой, а фары – наоборот, менее вытянутыми по сравнению с моделью СХ-5. Паркетник получит оригинальный передний бампер с встроенными в него узкими горизонтальными полосками поворотников, подобно модели CX-30 .

Одно из самых заметных отличий от СХ-5 – «оквадраченные» колёсные арки, схожее решение уже применяется на кроссовере MX-30 . Также на патентном рисунке видна новая форма задних боковых окошек. Что же касается кормы, то она наверняка будет перекликаться со всеми современными кроссоверами Mazda, при этом фонари сделают чуть более угловатыми, а графика светодиодных ходовых огней, скорее всего, будет схожа с рестайлинговой СХ-5.

О технической части будущей новинки пока нет никакой информации. Однако уже совсем скоро она появится, ведь дебют запланирован на следующий месяц в ходе Международного автосалона в Лос-Анджелесе. Скорее всего, СХ-50 будет представлен только на американском рынке.

Дорестайлинговая Mazda CX-5
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Дорестайлинговая Mazda CX-5
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Дорестайлинговая Mazda CX-5
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Что же касается СХ-5, то она останется в модельной гамме японского бренда. В следующем поколении кроссовер будет построен на «продольной» платформе и получит 6-цилиндровые моторы. Сегодня же в России предлагается дорестайловый паркетник, его минимальная стоимость составляет 1 881 000 рублей (2.0 МТ, 150 л.с., передний привод). Версия с полным приводом и «автоматом» обойдётся минимум в 2 274 000 рублей, цены же на самую дорогую версию со 194-сильным 2.5 начинаются с отметки в 2 399 000 рублей.

Напомним, в прошлом месяце Mazda показала обновлённую СХ-5.      

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