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  • Новинки для России: Hyundai Celesta в пику универсалу Vesta и свежий VW Tayron вместо Tiguan

Новинки для России: Hyundai Celesta в пику универсалу Vesta и свежий VW Tayron вместо Tiguan

17.05.2023 175 0 0

Кроме того, российским клиентам предложен еще и самый большой кроссовер немецкого бренда.

Холдинг «Ключавто» расширил портфолио поставляемых по схеме параллельного импорта автомобилей: дилер представил рестайлинговый паркетник Volkswagen Tayron, трехрядный кросс VW Talagon, а также Hyundai Celesta, причем последняя модель к нам прибыла в пятидверном кузове (есть еще седан). Все машины привезены из Китая – за производство кроссоверов отвечает СП FAW Volkswagen, а Селесту делает СП Beijing Hyundai. Как отметили в «Ключавто», сейчас в наличии около 100 единиц VW Tayron и Talagon и более 50 «пятидверок» Hyundai, при этом сток этих автомобилей продолжает пополняться.

Hyundai Celesta
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Hyundai Celesta
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Hyundai Celesta
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Пятидверная Hyundai Celesta формально считается хэтчбеком, хотя внешне она больше похожа на универсал, да и по габаритам она недалеко ушла от российского дореформенного «сарая» Lada Vesta SW. Длина модели корейской марки равна 4405 мм, ширина – 1750 мм, высота – 1470 мм, колесная база – 2650 мм. В России «пятидверка» доступна с бензиновым атмосферным мотором 1.6 мощностью 123 л.с. в сочетании с автоматической коробкой. Заявленная цена Hyundai Celesta – от 2 524 800 рублей.

Volkswagen Tayron
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Volkswagen Tayron
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Volkswagen Tayron
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Volkswagen Tayron
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Volkswagen Tayron
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Volkswagen Tayron
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Кроссовер Volkswagen Tayron – это брат хорошо знакомого россиянам Tiguan. Рестайлинг паркетник пережил в прошлом году: модели освежили внешность, а в салоне появился «парящий» планшет мультимедийной системы. Сейчас в «Ключавто» представлен полноприводный Tayron со «спортивным» обвесом R-Line, кросс оснащен бензиновым турбомотором 2.0 TSI (220 л.с.) и роботизированной коробкой. В список оборудования входят светодиодная оптика, тот самый планшет (12 дюймов), панорамный люк в крыше, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль. Цена – от 4 650 000 рублей, при этом при покупке модели действует выгода 500 000 р. (с программой автокредитования и услугой трейд-ин).

Volkswagen Tayron
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Volkswagen Tayron
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Volkswagen Tayron
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Volkswagen Tayron
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Volkswagen Tayron
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Volkswagen Tayron
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Наконец, VW Talagon – это родня трехрядного Терамонта, кроме того, это еще и самый крупный SUV бренда (длина – 5152 мм). Талагон представлен с теми же 220-сильным турбомотором 2.0 TSI и роботизированной коробкой, в РФ он тоже по умолчанию полноприводный. В арсенале этой модели значатся матричные фары, подогрев и вентиляция передних сидений, панорамный люк и полноскоростной адаптивный «круиз». Кроссовер доступен с шести- или семиместным салоном. Цена Volkswagen Talagon – от 6 999 800 рублей.

Volkswagen Talagon
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Volkswagen Talagon
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Volkswagen Talagon
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Volkswagen Talagon
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Volkswagen Talagon
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В компании также напомнили, что официально о старте поставок машин в рамках параллельного импорта было объявлено осенью 2022-го. В прошлом году холдинг пополнил свое предложение более чем 4000 авто таких марок, как Toyota, Lexus, Mercedes, Mazda, BMW, Audi, Land Rover, Mitsubishi и др. Сейчас логистическая емкость поставок компании составляет 2,5-3 тыс. автомобилей в месяц.

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