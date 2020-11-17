Новую Hyundai Mistra показали на официальных фото: смесь Креты и Сонаты, плюс другой мотор

У седана корейской марки теперь довольно смелый дизайн экстерьера, внутри модель тоже изменилась. Кроме того, выросла длина, а в моторную линейку вошла новая «турбочетверка».

Первые снимки преобразившейся «четырехдверки» Hyundai Mistra без какого-либо камуфляжа были опубликованы еще в сентябре, их «слил» китайский минпром. Теперь же в Сеть выложили официальные картинки, вдобавок подтверждена дата премьеры: модель с новым дизайном представят на автосалоне в Гуанчжоу, который откроется 20 ноября. Судя по объему изменений, такой седан будут позиционировать в качестве модели второй генерации. Напомним, Mistra в гамме Хёндэ появилась в 2013-м, машина разработана специально для Поднебесной, там же и налажено производство. Поначалу в китайской гамме марки модель занимала нишу между Elantra и Sonata, затем уже между Lafesta (еще один эксклюзив для КНР) и Сонатой.

Главная «фишка» во внешности новой Мистры – двухэтажная головная оптика в стиле сменившего поколение кросса Hyundai ix25 (так в Китае зовется наша Крета). Корма сделана уже по мотивам последней Sonata, но у младшей модели объединяющая С-образные фонари светящаяся полоска проходит сверху, а не снизу. Еще одна особенность – у нового седана отсутствуют окошки в задних стойках. Кстати, существует версия, что «вторая» Mistra и не седан вовсе, а лифтбек, но доказательств тому пока нет.



Габариты мы знаем, благодаря китайскому сертификационному органу: длина выросла сразу на 70 мм до 4780 мм, ширина и высота, напротив, урезаны – теперь 1815 и 1460 мм соответственно (было 1820 и 1470 мм). Колесная база – прежние 2770 мм.

Фирменные изображения интерьера еще не показали, но вездесущие фотошпионы успели заглянуть в салон тестового прототипа. Внутри – новые передняя панель и рулевое колесо, есть виртуальная «приборка», которая объединена с большим тачскрином мультимедийной системы (как у местной Sonata). Сенсорным сделали и блок управления «климатом», плюс заменили центральный тоннель и селектор коробки.



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Согласно документам китайского минпрома, бензиновую «турбочетверку» 1.6 мощностью 175 л.с. вытеснил 170-сильный турбомотор 1.5 (такой в КНР есть и у Сонаты). Базовый «атмосферник» 1.8 сохранили, он все так же выдает 143 л.с. А вот о коробках новой информации пока нет. Hyundai Sonata с полуторалитровым турбомотором имеет семиступенчатую роботизированную коробку с двумя сцеплениями, предыдущая Mistra с турбомотором также доступна с DCT, двигатель 1.8 комплектуется шестиступенчатым «автоматом». Привод только передний.



А еще у Мистры появилась «зеленая» версия, такой седан предложат со 184-сильным электромотором, модели прочат запас хода в 400 км, правда, этот показатель рассчитан по устаревшему циклу NEDC.

Предыдущая Hyundai Mistra 1 / 3 Предыдущая Hyundai Mistra 2 / 3 Предыдущая Hyundai Mistra 3 / 3

Старт продаж намечен на начало следующего года. Уходящая Hyundai Mistra стоит от 149 800 юаней, что эквивалентно примерно 1 752 000 рублей по актуальному курсу. За пределы китайского рынка модель, скорее всего, так и не выберется.

