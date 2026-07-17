Компания Audi готовит первый в истории топовый вариант кроссовера Q5 с индексом RS, свидетельством чему являются опубликованные на днях шпионские фотографии прототипов. Каким он будет?

Модель Q5 была впервые представлена в 2008 году, разделив платформу с легковыми А4 и А5. В 2013 году гамму пополнила спортивная модификация SQ5, при этом самой мощной версии с традиционным для подобных моделей индексом RS кроссовер не получил как в первом, так и во втором поколении, премьера которого состоялась в 2016 году. Судя по свежим шпионским фотографиям, эта ситуация будет исправлена в третьей генераци﻿и, дебютировавшей осенью 2024 года.

Нынешний Audi SQ5 1 / 3 Нынешний Audi SQ5 2 / 3 Нынешний Audi SQ5 3 / 3

Запечатлённые фотошпионами прототипы уже обладают заметными отличиями от обычных версий Q5, главным из которых является огромная решётка радиатора, растянувшаяся до самого низа переднего бампера. Также хорошо видны крупные вертикальные воздухозаборники по краям, которые могут быть визуально объединены с решёткой чёрной контрастной вставкой, как это сделано на семействе RS5 последнего поколения. Кроссовер получит расширенные накладки на колёсные арки, так же есть вероятность появления доработанных передних крыльев с дополнительными прорезями воздуховодов. Сзади у прототипов уже виден новый бампер с фирменными овальными патрубками внушительного размера, при этом они находятся в более привычном месте по сравнению с узко расположенными трубами на новых RS5 и будущих RS6.

Рендер нового Audi RS Q5 в разных цветах 1 / 3 Рендер нового Audi RS Q5 в разных цветах 2 / 3 Рендер нового Audi RS Q5 в разных цветах 3 / 3

Обычный Q5 делит платформу PPC (Premium Platform Combustion) с легковым семейством А5, можно ожидать, что и топовая версия RS Q5 получит такую же гибридную силовую установку, как у моделей RS5 последнего поколения. Она включает в себя 510-сильный битурбомотор V6 объёмом 2,9 литра (600 Нм) в паре со 177-сильным электромотором (460 Нм), интегрированным в восьмиступенчатый автомат. Совокупная отдача PHEV-системы — 639 л.с. и 825 Нм. Для сравнения, мощность самой мощной нынешней версии SQ5, оснащённой 3,0-литровым шестицилиндровым двигателем TFSI, составляет 367 л.с. (550 Нм).

Рендер нового Audi RS Q5 в разных цветах 1 / 3 Рендер нового Audi RS Q5 в разных цветах 2 / 3 Рендер нового Audi RS Q5 в разных цветах 3 / 3

Сроки премьеры новинки пока неизвестны, однако, учитывая высокую степень визуальной готовности прототипов, она может состояться в течение нескольких месяцев. RS Q5 также станет основой для будущего бензинового Porsche Macan (вероятно, он получит другое имя), который ожидается в 2028 году.