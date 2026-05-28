Новый Changan Uni-V с 2.0T в России: объявлена цена

Лифтбек Uni-V с новыми дизайном и техникой российский офис Changan анонсировал в середине мая, на прошлой неделе компания поделилась подробностями об оснащении. А сегодня в Москве провели презентацию пятидверки, одновременно озвучена цена, модель уже доступна к заказу. Напомним, до нас добрался самый свежий вариант, который в Китае дебютировал в прошлом году. К слову, в России такой Uni-V официально объявлен следующим, вторым по счету поколением. Добавим также, что с 2025-го Uni является отдельным брендом на российском рынке.

Если сравнивать с прежним лифтбеком для России, то новый Uni-V имеет другие бамперы, спереди вместо безрамочной радиаторной решетки теперь глухая панель (сама решетка встроена в нижнюю часть бампера). Фары и задние фонари сохранили свою форму, но светодиодная начинка – иная. Также была расширена палитра цветов кузова (можно выбрать и двухцветную окраску).

Длина нового Uni-V равна 4740 мм, что на 60 мм больше, чем у предшественника для РФ. Остальные габариты не изменились. Ширина – 1838 мм, высота – 1430 мм, колесная база – 2750 мм. Дорожный просвет – 152 мм. Объем багажника равен 465 литрам против 380 литров у дореформенной модели. Кроме того, был снижен коэффициент аэродинамического сопротивления – теперь 0,27 вместо 0,34.

Интерьер полностью переделан. Внутри – новые передняя панель, руль, центральный тоннель и карты дверей. Лифтбек также получил единый приборный экран (у дорестайлингового Uni-V – несколько пристыкованных друг к другу дисплеев) и новый планшет мультимедийной системы.

Техника тоже другая. Uni-V с новым дизайном предложен с бензиновой турбочетверкой 2.0 мощностью 235 л.с. (390 Нм) и классическим восьмиступенчатым автоматом Aisin. Дореформенный лифтбек в России оснащается турбомотором 1.5 (181 л.с., 280 Нм) и семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. С места до 100 км/ч автомобиль с 2.0T разгоняется за 6,3 секунды, тогда как прежний Uni-V с 1.5T это упражнение проделает за 7,5 секунды. Максимальная скорость увеличена с 205 до 215 км/ч. В Changan еще отметили, что кузов преобразившегося лифтбека полностью оцинкован (включая крышу), а также получил дополнительную антикоррозийную обработку внешних панелей.

Новый Uni-V дебютировал в единственной топовой комплектации Спорт. В списке оборудования модели значатся: спортивный обвес, 18-дюймовые колеса, подъемный задний спойлер, панорамная крыша, обогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, подрулевые лепестки, подогрев руля и всех сидений (передние кресла –с вентиляцией), вышеупомянутые дисплеи (10 дюймов и 14,6 дюйма; мультимедиа – с голосовым управлением и сервисами Яндекса), телематика Changan Connect, беспроводная зарядка для смартфона мощностью 50 Вт. Новинка также получила камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе, ассистент движения в пробках.

Цена Uni-V с 2.0T и восьмиступенчатым автоматом – 3 499 900 рублей. При этом можно воспользоваться спецпредложениями. Гарантия составляет 5 лет или 150 000 км пробега.