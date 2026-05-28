Лифтбек ×

Новый Changan Uni-V с 2.0T в России: объявлена цена

28.05.2026 228 0 0
Новый Changan Uni-V с 2.0T в России: объявлена цена

Компания Changan начинает российские продажи преобразившегося лифтбека Uni-V. На данный момент модель предложена в единственной комплектации с двухлитровым турбомотором и классическим автоматом.

Лифтбек Uni-V с новыми дизайном и техникой российский офис Changan анонсировал в середине мая, на прошлой неделе компания поделилась подробностями об оснащении. А сегодня в Москве провели презентацию пятидверки, одновременно озвучена цена, модель уже доступна к заказу. Напомним, до нас добрался самый свежий вариант, который в Китае дебютировал в прошлом году. К слову, в России такой Uni-V официально объявлен следующим, вторым по счету поколением. Добавим также, что с 2025-го Uni является отдельным брендом на российском рынке.

1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7

Если сравнивать с прежним лифтбеком для России, то новый Uni-V имеет другие бамперы, спереди вместо безрамочной радиаторной решетки теперь глухая панель (сама решетка встроена в нижнюю часть бампера). Фары и задние фонари сохранили свою форму, но светодиодная начинка – иная. Также была расширена палитра цветов кузова (можно выбрать и двухцветную окраску).

Длина нового Uni-V равна 4740 мм, что на 60 мм больше, чем у предшественника для РФ. Остальные габариты не изменились. Ширина – 1838 мм, высота – 1430 мм, колесная база – 2750 мм. Дорожный просвет – 152 мм. Объем багажника равен 465 литрам против 380 литров у дореформенной модели. Кроме того, был снижен коэффициент аэродинамического сопротивления – теперь 0,27 вместо 0,34.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Интерьер полностью переделан. Внутри – новые передняя панель, руль, центральный тоннель и карты дверей. Лифтбек также получил единый приборный экран (у дорестайлингового Uni-V – несколько пристыкованных друг к другу дисплеев) и новый планшет мультимедийной системы.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Техника тоже другая. Uni-V с новым дизайном предложен с бензиновой турбочетверкой 2.0 мощностью 235 л.с. (390 Нм) и классическим восьмиступенчатым автоматом Aisin. Дореформенный лифтбек в России оснащается турбомотором 1.5 (181 л.с., 280 Нм) и семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. С места до 100 км/ч автомобиль с 2.0T разгоняется за 6,3 секунды, тогда как прежний Uni-V с 1.5T это упражнение проделает за 7,5 секунды. Максимальная скорость увеличена с 205 до 215 км/ч. В Changan еще отметили, что кузов преобразившегося лифтбека полностью оцинкован (включая крышу), а также получил дополнительную антикоррозийную обработку внешних панелей.

1 / 2
2 / 2

Новый Uni-V дебютировал в единственной топовой комплектации Спорт. В списке оборудования модели значатся: спортивный обвес, 18-дюймовые колеса, подъемный задний спойлер, панорамная крыша, обогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, подрулевые лепестки, подогрев руля и всех сидений (передние кресла –с вентиляцией), вышеупомянутые дисплеи (10 дюймов и 14,6 дюйма; мультимедиа – с голосовым управлением и сервисами Яндекса), телематика Changan Connect, беспроводная зарядка для смартфона мощностью 50 Вт. Новинка также получила камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе, ассистент движения в пробках.

Цена Uni-V с 2.0T и восьмиступенчатым автоматом – 3 499 900 рублей. При этом можно воспользоваться спецпредложениями. Гарантия составляет 5 лет или 150 000 км пробега.

Россия Китай авторынок новинки лифтбек Changan Changan Uni-V

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авторынок За 200: самые мощные среднеразмерные бензиновые кроссоверы на российском рынке Среднеразмерные кроссоверы покупают в первую очередь за универсальность: на них удобно ездить по городу, легко отправиться за город и порой можно съездить в путешествие. Но для любой из таки... 4623 4 1 27.05.2026
Статьи / Практика Шины, которые пережили снег, мороз, жару и ливни: длительный тест Gislaved ActiveControl С летними шинами у нас обычно – как с обещаниями пойти в зал с понедельника: весной все хотят что-нибудь комфортное и безопасное, а через неделю уже носятся по трассе так, будто опаздывают в... 1364 0 0 27.05.2026
Статьи / Обзор «Алмазы» от Автотора: первое знакомство с Rox Adamas «Адамас» в переводе с древнегреческого означает «неодолимый» или «несокрушимый». Именно поэтому в древности так называли вполне реальные алмазы и мифический металл, из которого ковали оружие... 2747 2 0 25.05.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9 Пикапы на российском рынке всегда были экзотикой, но после ухода привычных нам автомобильных марок популярность лёгких грузовичков резко выросла. Так, в 2025 году в России продали около 22 т... 42126 8 2 17.04.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Назад в будущее, вперед в прошлое: опыт владения Toyota Land Cruiser 70 О том, что японцы выпускают древний 70-й «крузак» уже 42 года без существенных изменений, знают многие. О том, что такой можно заказать, привезти и купить, помнят не все. Однако мы нашли нас... 12084 4 2 12.03.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Снаружи прежний, внутри другой: тест-драйв обновлённого Haval Jolion Haval Jolion уже несколько лет подряд – самый популярный кроссовер иностранного бренда в России. Очередное обновление, как заявляет производитель, призвано не только сохранить его актуальнос... 9612 0 0 01.05.2026
Обсуждаемое
12 Keine lust: почему настоящий кризис в автопроме ещё даже не начинался
12 Электрический лифтбек Ferrari Luce: шок-дизайн, 4 мотора, 1050 л.с. и...
12 Кроссоверы Volga K50 и Volga K40, седан Volga C50: объявлены стартовые...
Новые комментарии
Change privacy settings