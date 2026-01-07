Не так давно появилась информация о том, что Infiniti планирует возродить седан Q50, снятый с производства почти полтора года назад. Мы же решили представить, каким могло бы быть новое купе Q60, сделанное на его базе.

Двухдверное купе Q60 было впервые представлено в 2013 году, став наследником модели G35/G37, производившейся с 2002 года. Последнее поколение (второе по счёту) Q60 дебютировало в начале 2016 года, однако долго на конвейере оно не продержалось: уже в 2021 году стало известно о намерении автопроизводителя исключить двухдверку из модельной гаммы, и спустя год производство было завершено.

Infiniti Q60 последнего поколения 1 / 3 Infiniti Q60 последнего поколения 2 / 3 Infiniti Q60 последнего поколения 3 / 3

Прямого наследника автомобиль не получил, равно как и родственный седан Q60, который продержался чуть дольше — до лета 2024 года. В августе прошлого года Infiniti обрадовала поклонников марки новостью о возрождении седана, который получит мощный мотор V6 и механическую коробку передач. Тогда же мы поделились своим видением этого автомобиля, при этом не менее интересным могло бы стать возрождённое купе с аналогичной техникой. Мы взяли за основу последнее поколение Q60, и оно получило полностью новую переднюю часть в стиле самых свежих моделей марки, среди которых внедорожник QX80 и купеобразный кроссовер QX65, пока представленный в виде концепта. В отличие от них, изображённое на рендере купе имеет традиционную переднюю оптику, а не «двухэтажную». Немного переработаны боковины за счёт изменения формы выштамповок, при этом сохранён один из наиболее характерных элементов последнего поколения Q60 — необычный изгиб подоконной линии в районе задних стоек. Сзади появились полностью новые фонари, сделанные в стиле того же QX65, также изменён дизайн заднего бампера. Кроме того, слегка изменились пропорции за счёт более длинного заднего свеса.

Рендер нового Infiniti Q60

Q60 последнего поколения был построен на платформе Nissan FM (Front Midship), которая является дальнейшим развитием архитектуры, использовавшейся в предыдущем поколении седанов и купе Infiniti G. Базовая версия купе оснащалась 2,0-литровым мотором Mercedes-Benz (М274) мощностью 211 л.с., а также 3.0-литровым V6 твин-турбо (VR30DDTT) от Nissan, который выдавал от 300 до 405 л.с. в зависимости от исполнения. Привод мог быть как задним, так и полным. Ожидается, что возрождённый седан Q50 получит тот же 3,0-литровый мотор с двумя турбокомпрессорами, при этом его мощность составит порядка 450 л.с.

Рендер нового Infiniti Q60

Между тем, в прошлом месяце стало известно, когда новый Infiniti QX65 выйдет на рынок.