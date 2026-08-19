Недавно в Сети появились свежие шпионские фотографии, демонстрирующие некоторые особенности внешнего вида кроссовера Sportage нового поколения. Благодаря им у нас есть возможность составит первое представление о внешнем виде грядущей новинки.

Модель Sportage дебютировала в 1994 году, став также первым серийным кроссовером компании. Точнее, первое поколение модели было по факту внедорожником с рамой лестничного типа, со второго же поколения Sportage стал кроссовером с несущим кузовом. Сегодня на конвейере паркетник пятой генерации, его премьера состоялась летом 2021 года, а в прошлом году он получил рестайлинг. С тех пор прошло совсем немного времени, однако корейский автопроизводитель уже активно тестирует модель полностью нового поколения, которая явно находится в высокой степени готовности.

Нынешний Kia Sportage 1 / 3 Нынешний Kia Sportage 2 / 3 Нынешний Kia Sportage 3 / 3

Прототипы пока в значительной степени скрыты под толстым слоем камуфляжа, при этом кое-какие детали всё-таки можно рассмотреть. Уже видно, что дизайн выполнен в актуальной стилистике компании, который получили практически все новые паркетники Kia: здесь аналогичные скрытые стойки лобового стекла и восходящая подоконная линия. Передняя часть практически полностью замаскирована, проглядываются лишь крупные вертикальные блоки головного света и изогнутая линия капота, под которым, скорее всего, расположатся светодиодные ходовые огни. Сзади видно ещё меньше деталей, однако можно ожидать вертикальные фонари с оригинальным рисунком габаритов, а ниша номерного знака переместится на задний бампер. Кроме того, кроссовер изображён с колёсными дисками нового дизайна.

Рендер нового Kia Sportage

В техническом плане новый Sportage будет аналогичен родственному кроссоверу Hyundai Tucson нового поколения, который был представлен буквально несколько часов назад. Это пока нельзя назвать полноценной премьерой, поскольку нет никакой информации о силовых агрегатах. Среди ожидаемых вариантов — гибридные силовые установки, включая подзаряжаемые PHEV. Новый Kia Sportage наверняка станет крупнее по всем параметрам, в этом плане можно ориентироваться на новый Tucson, габариты которого составляют 4700 (+60 мм по сравнению с предшественником) х 1905 (+40) х 1685 (+20) мм, колёсная база увеличилась на 3 см и достигла 2785 мм.

Рендер нового Kia Sportage

Учитывая визуальную готовность нового Sportage, его премьера может состояться в ближайшие месяцы. Напомним, недавно дебютировал компактный кроссовер Kia Seltos второго поколения.