На этой неделе фотошпионами были впервые замечены прототипы нового кроссовера BMW в камуфляже, благодаря чему у нас есть возможность составить первое представление о его внешнем виде.

В прошлом месяце было объявлено о завершении производства сразу нескольких моделей BMW, среди которых купеобразный кроссовер X4. Последний появился в гамме баварского автопроизводителя в 2014 году, а в 2018-м дебютировало второе поколение. Летом 2021 года паркетник получил обновление, а после окончания производства он не получит прямого наследника. Частично заменой ему станет подросший BMW X2 второй генерации, а в скором времени к нему присоединится и электрический вариант с именем iX4.

Рестайлинговый BMW X4 второго поколения 1 / 3 Рестайлинговый BMW X4 второго поколения 2 / 3 Рестайлинговый BMW X4 второго поколения 3 / 3

Новинка будет представлять из себя купеобразную версию дебютировавшего в начале осени полностью электрического паркетника iX3. Передняя часть, скорее всего, не подвергнется существенным изменениям, прежними останутся и фонари. Основным отличием станет форма кузова: судя по шпионским фотографиям, крышу сделают более низкой, а её форма будет схожа с другими аналогичными моделями компании, среди которых вышеупомянутый X2 и старший Х6.

Рендер нового BMW iX4

Новый iX4 получит заводской индекс NA7 разделит техническую часть с новым кроссовером iX3 (NA5). Ожидается, что на рынок выйдут модели 40 xDrive, 50 xDrive, M60 xDrive, а в будущем на вершине гаммы может расположиться модель с индексом М (как мы знаем, для родственного iX3 уже готовят подобную топ-версию).

Рендер нового BMW iX4

Премьера новинки состоится в следующем году. Между тем, BMW готовит новое поколение X5, сделанное в том же стиле Neue Klasse.