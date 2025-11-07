Новинки ×

Новый кроссовер BMW iX4: первые изображения

07.11.2025 881 0 0

На этой неделе фотошпионами были впервые замечены прототипы нового кроссовера BMW в камуфляже, благодаря чему у нас есть возможность составить первое представление о его внешнем виде.

В прошлом месяце было объявлено о завершении производства сразу нескольких моделей BMW, среди которых купеобразный кроссовер X4. Последний появился в гамме баварского автопроизводителя в 2014 году, а в 2018-м дебютировало второе поколение. Летом 2021 года паркетник получил обновление, а после окончания производства он не получит прямого наследника. Частично заменой ему станет подросший BMW X2 второй генерации, а в скором времени к нему присоединится и электрический вариант с именем iX4.

Рестайлинговый BMW X4 второго поколения
1 / 3
Рестайлинговый BMW X4 второго поколения
2 / 3
Рестайлинговый BMW X4 второго поколения
3 / 3

Новинка будет представлять из себя купеобразную версию дебютировавшего в начале осени полностью электрического паркетника iX3. Передняя часть, скорее всего, не подвергнется существенным изменениям, прежними останутся и фонари. Основным отличием станет форма кузова: судя по шпионским фотографиям, крышу сделают более низкой, а её форма будет схожа с другими аналогичными моделями компании, среди которых вышеупомянутый X2 и старший Х6.

Рендер нового BMW iX4

Новый iX4 получит заводской индекс NA7 разделит техническую часть с новым кроссовером iX3 (NA5). Ожидается, что на рынок выйдут модели 40 xDrive, 50 xDrive, M60 xDrive, а в будущем на вершине гаммы может расположиться модель с индексом М (как мы знаем, для родственного iX3 уже готовят подобную топ-версию).

Рендер нового BMW iX4

Премьера новинки состоится в следующем году. Между тем, BMW готовит новое поколение X5, сделанное в том же стиле Neue Klasse.

кроссовер электромобиль рендеры "Колёса.ру" новинки BMW BMW X4 BMW iX3

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто и общество «LADA Забота»: современный стандарт сервиса для отечественного бренда Послепродажное обслуживание давно стало устойчивым трендом в мировой автомобильной индустрии, задающим стандарты качества и заботы о клиенте. LADA уверенно следует этому направлению, предлаг... 333 2 0 05.11.2025
Статьи / Практика Нездоровый аппетит: почему повышается расход топлива и как с этим бороться Далеко не всегда увеличение затрат на топливо связано с непрекращающимся ростом стоимости горючего: зачастую виновата не инфляция, а повышение бензинового аппетита автомобиля. Почему он вдру... 923 0 2 05.11.2025
Статьи / Мнение без фильтров Люксовая стабильность на фоне массовой тревожности: кому плевать на утильсбор Пока одни граждане нервно пересчитывают, сколько будет стоить подержанный Hyundai после повышения утильсбора, другие живут в мире, где цифры на ценниках и налоговых квитанциях – лишь элемент... 3227 8 1 03.11.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 15791 12 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 15245 4 3 02.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Дорогой ты мой бюджетник: тест-драйв Solaris KRX До известных событий основу российского рынка легковых автомобилей составляли модели сегмента В+. Но после ухода корейских и европейских компаний, когда пустоту заполнили китайские бренды, и... 13653 25 3 28.09.2025
Обсуждаемое
8 Люксовая стабильность на фоне массовой тревожности: кому плевать на ут...
4 Новый Jaguar GT задерживается, но лучше он, к сожалению, не станет
2 «LADA Забота»: современный стандарт сервиса для отечественного бренда
Новые комментарии
Change privacy settings