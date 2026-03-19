Пару недель назад китайская компания распространила тизеры своего будущего кроссовера, благодаря которым у нас есть возможность составить практически полное представление о его внешнем виде.

В апреле прошлого года на Шанхайском автосалоне Geely показала концепт необычного для компании кроссовера с модным ныне брутальным стилем. Теперь же к премьере готовится его серийная версия, и в начале этого месяца были опубликованы фотографии замаскированного прототипа модели.

Серийный паркетник в целом сохранит пропорции концепта, при этом будет и немало отличий в деталях. Изменится пластика боковин и форма бокового остекления из-за другой подоконной линии, а колёсные арки станут немного меньше. Передняя часть по форме практически такая же, как у концепта, при этом бампер станет немного проще в деталях. Заметнее всего кроссовер от концепта будет отличаться сзади: судя по фотографиям прототипа, он лишится эффектных вертикальных фонарей, растянутых практически до крыши. Вместо них он получит относительно простые по форме блоки, графика которых всё же может пересекаться с концептом.

Рендер серийного кроссовера Geely Galaxy Cruiser

Новинка относится к линейке Galaxy, а это значит, что он точно будет электрифицирован. Согласно ожиданиям местных профильных СМИ, кроссовер получит гибридную силовую установку, которая может быть дополнена системой полного привода с искусственным интеллектом. Кроме того, новинка получит автопилот, на что намекает установленный на крыше прототипа лидар.

Премьера нового кроссовера Geely состоится в следующем месяце на Шанхайском автосалоне. Между тем, позавчера был анонсирован полноприводный седан Geely Galaxy Starshine 7 с гибридной силовой установкой.