Новый кроссовер Li i8 готовится к старту продаж: рассекречен интерьер

Компания Li Auto продолжает подогревать интерес к своему электрическому кроссоверу i8, впервые анонсированному еще в начале текущего года. Так, на прошлой неделе были опубликованы свежие фирменные изображения. А теперь рассекречен интерьер новинки. Напомним, Li i8 – это лишь второй полноценный электрокар в модельном ряду производителя, первенцем стал необычный минивэн Li Mega. Ну а известности и успеха Li Auto добилась за счет выпуска гибридов. Также отметим, что внешне Li i8 напоминает вэн, но его позиционируют именно как семейный SUV.
Электрокросс будет доступен в шестиместном исполнении. Внутри – типичные для марки решения. В руль интегрирован узкий приборный экран (основная роль приборки возложена на проекционный дисплей), на передней панели расположены сдвоенные тачскрины мультимедиа, на центральном тоннеле – две площадки для беспроводной зарядки гаджетов. Для задних седоков предусмотрен свой планшет – он прикреплен к потолку. В спинки передних кресел встроены откидные столики, а в торце тоннеля наверняка есть выдвижной отсек с функциями подогрева и охлаждения. В списке оборудования также значится новый лидар Hesai ATX, который способен сканировать пространство на расстоянии до 300 м.
Li i8 уже сертифицирован, так что основные характеристики известны. Длина кроссовера равна 5085 мм, ширина – 1960 мм, высота – 1740 мм, колесная база – 3050 мм. То есть по габаритам он близок к Tesla Model X, который в Li Auto и считают одним из главных конкурентов своей новинки.
Ожидается, что Li i8 предложат со стандартным двухмоторным полным приводом. Суммарная отдача – 544 л.с. На выбор будет два варианта батареи – емкостью 90,1 или 97,8 кВт*ч. Дальнобойность – 670 и 720 км по циклу CLTC соответственно.
Прием предварительных заказов на Li i8 в Китае откроют уже завтра, 17 июля. С 18 июля модель начнут выставлять в салонах дилеров для демонстрации потенциальным клиентам, полноценную презентацию проведут 29 июля. А осенью гамму электрокаров Li Auto пополнит младший паркетник Li i6.
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