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  • Новый кроссовер Li i8 готовится к старту продаж: рассекречен интерьер

Новый кроссовер Li i8 готовится к старту продаж: рассекречен интерьер

16.07.2025 95 0 0

Похожий на минивэн паркетник Li Auto предложат в шестиместном исполнении. Салон оформлен в типичном для компании стиле. Ожидается, что модель будет доступна со стандартным полным приводом.

Компания Li Auto продолжает подогревать интерес к своему электрическому кроссоверу i8, впервые анонсированному еще в начале текущего года. Так, на прошлой неделе были опубликованы свежие фирменные изображения. А теперь рассекречен интерьер новинки. Напомним, Li i8 – это лишь второй полноценный электрокар в модельном ряду производителя, первенцем стал необычный минивэн Li Mega. Ну а известности и успеха Li Auto добилась за счет выпуска гибридов. Также отметим, что внешне Li i8 напоминает вэн, но его позиционируют именно как семейный SUV.

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Электрокросс будет доступен в шестиместном исполнении. Внутри – типичные для марки решения. В руль интегрирован узкий приборный экран (основная роль приборки возложена на проекционный дисплей), на передней панели расположены сдвоенные тачскрины мультимедиа, на центральном тоннеле – две площадки для беспроводной зарядки гаджетов. Для задних седоков предусмотрен свой планшет – он прикреплен к потолку. В спинки передних кресел встроены откидные столики, а в торце тоннеля наверняка есть выдвижной отсек с функциями подогрева и охлаждения. В списке оборудования также значится новый лидар Hesai ATX, который способен сканировать пространство на расстоянии до 300 м.

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Li i8 уже сертифицирован, так что основные характеристики известны. Длина кроссовера равна 5085 мм, ширина – 1960 мм, высота – 1740 мм, колесная база – 3050 мм. То есть по габаритам он близок к Tesla Model X, который в Li Auto и считают одним из главных конкурентов своей новинки.

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Ожидается, что Li i8 предложат со стандартным двухмоторным полным приводом. Суммарная отдача – 544 л.с. На выбор будет два варианта батареи – емкостью 90,1 или 97,8 кВт*ч. Дальнобойность – 670 и 720 км по циклу CLTC соответственно.

Прием предварительных заказов на Li i8 в Китае откроют уже завтра, 17 июля. С 18 июля модель начнут выставлять в салонах дилеров для демонстрации потенциальным клиентам, полноценную презентацию проведут 29 июля. А осенью гамму электрокаров Li Auto пополнит младший паркетник Li i6.

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