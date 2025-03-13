Одной из самых ярких и спорных новинок последних лет без сомнения является электрический пикап от американской компании Tesla. Мы же решили представить, как выглядела бы эта модель в виде кроссовера.

Идея о создании пикапа Tesla обсуждалась ещё в начале прошлого десятилетия. Первый же прототип, сделанный в стиле киберпанка, показали в ноябре 2019 года. Тогда же были продемонстрированы материалы будущей новинки — нержавеющая сталь и особо прочное стекло. На доработку электропикапа ушло ещё несколько лет, и на конвейер он встал лишь в июле 2023 года, а широкой публике был представлен в конце этого года.

Рендер кроссовера на базе пикапа Cybertruck 1 / 2 Пикап Cybertruck 2 / 2

Пока не было никакой информации о возможном расширении гаммы за счёт киберкроссовера, однако определённый смысл в этом есть. Изначально Cybertruck вызвал ажиотаж, а компания Tesla планировала выпускать до 250 000 экземпляров в год (с возможностью наращивания производства до 500 тысяч). Однако по итогам 2024 года своих покупателей нашли только 40 тысяч пикапов, и предприятие вынуждено сокращать производство из-за отсутствия спроса. Помимо своеобразного дизайна, это может быть связано и со специфическим вариантом кузова, хоть и очень популярным на американском рынке. Но появление полноценного кроссовера с таким же дизайном наверняка могло бы подстегнуть спрос в определённой степени. Изображённый на рендерах кроссовер имеет такую же колёсную базу и задний свес, как у пикапа, при этом у него более широкие задние двери и заметно увеличенное пространство по высоте в районе заднего дивана, а также есть возможность установки третьего ряда сидений.

Рендер кроссовера на базе пикапа Cybertruck 1 / 2 Пикап Cybertruck 2 / 2

Пикап (и, соответственно, кроссовер на его базе) обладает внушительными габаритами: его длина составляет 5682 мм, ширина — 2200 мм, высота — 1791 мм. Впечатляет и дорожный просвет, его стандартная величина — 305 мм, а за счёт адаптивной пневмоподвески он может быть увеличен до 443 мм. Что же касается силовых установок, то Cybertruck предлагается в трёх вариантах, базовый имеет задний привод и один электромотор. Средняя двухмоторная версия с полным приводом располагает 600 л.с., топовая с тремя электромоторами — 845 л.с.

Рендер кроссовера на базе пикапа Cybertruck 1 / 2 Пикап Cybertruck 2 / 2

Между тем в прошлом месяце результат своей работы над пикапом продемонстрировало тюнинг-ателье Mansory.