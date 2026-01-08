Новый кроссовер Volvo EX60 готовится к дебюту: свежие тизеры и подробности

Новинки ×
08.01.2026
Шведская марка заявила, что дальнобойность грядущего SUV на одной зарядке составит 810 км. Полноценная премьера пройдёт 21 января 2026 года.

Бренд Volvo, принадлежащий китайскому холдингу Geely, продолжает расширять свою «зелёную» линейку. Напомним, роль её первенца исполнил флагманский SUV с индексом EX90, который дебютировал осенью 2022-го. Позже, летом 2023 года, появился субкомпактный паркетник EX30, а в марте 2025-го семейство пополнилось за счёт лифтбека ES90. Кроме того, в актуальной линейке числятся также переименованные EX40 и EC40, а в Китае продаётся ещё минивэн EM90.

Сейчас шведская марка готовится к скорой презентации ещё одного представителя «розеточного» семейства – среднеразмерного паркетника, которому присвоят индекс EX60. Напомним, впервые он был официально «засвечен» в ходе презентации Volvo ES90. Минувшим летом производитель опубликовал снимок, на котором был запечатлён задний фонарь и шильдик с названием будущей новинки, в начале осени EX60 частично показался в профиль.

Теперь компания опубликовала новый тизер, на котором, пусть и не в полном объёме, но всё-таки можно разглядеть переднюю часть Volvo EX60. Судя по фото, модель получит обтекаемую форму, аккуратные выштамповки на капоте, широкие передние крылья, фирменную головную оптику с «пиксельным» световым рисунком в виде «молотов Тора», а ниже располагаются узкие горизонтальные штрихи противотуманок.

Между фарами расположен логотип бренда, а в нижнюю часть переднего бампера интегрирован, вероятно, довольно крупный воздухозаборник. Грядущий SUV получил традиционные наружные зеркала, под каждым из которых установлены датчики ADAS. Не исключено, что у новинки будет вариант с трёхрядной компоновкой: на снимке с багажником можно увидеть пару сложенных кресел дополнительного третьего ряда.

Известно, что в основу готовящегося паркетника ляжет модульная платформа SPA3, которая является преемницей «тележки» SPA2, на которой базируются нынешние флагманы – Volvo EX90 и ES90. Полная информация о «начинке» появится позже. Пока что в компании рассказали лишь о том, что максимальный запас хода на одной зарядке составляет 810 км (при расчёте по циклу WLTP). Для сравнения, показатель Mercedes-Benz GLC with EQ Technology составляет 713 км, а у BMW iX3 – 805 км.

Ещё в компании рассказали о том, что владельцам Volvo EX60 не придётся долго ждать в случае подзарядки батареи. «Вместо полноценного перерыва на обед теперь достаточно выпить чашку кофе», — прокомментировали в пресс-службе Вольво. На практике это означает, что при использовании устройства для быстрой зарядки (на 400 кВт) за 10 минут можно пополнить аккумулятор на путь протяжённостью 340 км. Ещё в компании подчеркнули, что все клиенты EX60 могут получить десятилетнюю гарантию на тяговую батарею.

Полностью внешность, салон и технические подробности Volvo EX60 компания раскроет 21 января 2026 года. Известно, что презентация пройдёт в онлайн-формате. Ожидается, что ценник новинки окажется где-то в диапазоне между EX40 и EX90: сейчас на домашнем рынке начальная цена паркетника составляет 529 900 шведских крон (эквивалентно примерно 4,6 млн рублей по текущему курсу), а за флагманский SUV просят не менее 981 000 крон (около 8,6 млн рублей).

