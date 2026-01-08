Новый кроссовер Volvo EX60 готовится к дебюту: свежие тизеры и подробности

Бренд Volvo, принадлежащий китайскому холдингу Geely, продолжает расширять свою «зелёную» линейку. Напомним, роль её первенца исполнил флагманский SUV с индексом EX90, который дебютировал осенью 2022-го. Позже, летом 2023 года, появился субкомпактный паркетник EX30, а в марте 2025-го семейство пополнилось за счёт лифтбека ES90. Кроме того, в актуальной линейке числятся также переименованные EX40 и EC40, а в Китае продаётся ещё минивэн EM90.

Тизер Volvo EX60

Сейчас шведская марка готовится к скорой презентации ещё одного представителя «розеточного» семейства – среднеразмерного паркетника, которому присвоят индекс EX60. Напомним, впервые он был официально «засвечен» в ходе презентации Volvo ES90. Минувшим летом производитель опубликовал снимок, на котором был запечатлён задний фонарь и шильдик с названием будущей новинки, в начале осени EX60 частично показался в профиль.

Тизер Volvo EX60

Теперь компания опубликовала новый тизер, на котором, пусть и не в полном объёме, но всё-таки можно разглядеть переднюю часть Volvo EX60. Судя по фото, модель получит обтекаемую форму, аккуратные выштамповки на капоте, широкие передние крылья, фирменную головную оптику с «пиксельным» световым рисунком в виде «молотов Тора», а ниже располагаются узкие горизонтальные штрихи противотуманок.

Новый тизер Volvo EX60

Между фарами расположен логотип бренда, а в нижнюю часть переднего бампера интегрирован, вероятно, довольно крупный воздухозаборник. Грядущий SUV получил традиционные наружные зеркала, под каждым из которых установлены датчики ADAS. Не исключено, что у новинки будет вариант с трёхрядной компоновкой: на снимке с багажником можно увидеть пару сложенных кресел дополнительного третьего ряда.

Известно, что в основу готовящегося паркетника ляжет модульная платформа SPA3, которая является преемницей «тележки» SPA2, на которой базируются нынешние флагманы – Volvo EX90 и ES90. Полная информация о «начинке» появится позже. Пока что в компании рассказали лишь о том, что максимальный запас хода на одной зарядке составляет 810 км (при расчёте по циклу WLTP). Для сравнения, показатель Mercedes-Benz GLC with EQ Technology составляет 713 км, а у BMW iX3 – 805 км.

На фото: багажник Volvo EX60

Ещё в компании рассказали о том, что владельцам Volvo EX60 не придётся долго ждать в случае подзарядки батареи. «Вместо полноценного перерыва на обед теперь достаточно выпить чашку кофе», — прокомментировали в пресс-службе Вольво. На практике это означает, что при использовании устройства для быстрой зарядки (на 400 кВт) за 10 минут можно пополнить аккумулятор на путь протяжённостью 340 км. Ещё в компании подчеркнули, что все клиенты EX60 могут получить десятилетнюю гарантию на тяговую батарею.

Полностью внешность, салон и технические подробности Volvo EX60 компания раскроет 21 января 2026 года. Известно, что презентация пройдёт в онлайн-формате. Ожидается, что ценник новинки окажется где-то в диапазоне между EX40 и EX90: сейчас на домашнем рынке начальная цена паркетника составляет 529 900 шведских крон (эквивалентно примерно 4,6 млн рублей по текущему курсу), а за флагманский SUV просят не менее 981 000 крон (около 8,6 млн рублей).