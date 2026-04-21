Новинки ×

Новый Mercedes-AMG CLE 63 с V8: первые изображения

21.04.2026 278 0 0
Немецкий автопроизводитель готовит самую мощную версию своего купе CLE, и благодаря свежим шпионским фотографиям у нас есть возможность оценить его внешние отличия.

Модель CLE первого и единственного поколения была представлена летом 2023 года, она пришла на смену сразу двум двухдверкам — С- и E-классов. В декабре того же года появилась заряженная версия CLE 53, которая получила рядную 3,0-литровую битурбошестёрку. После этого неоднократно были замечены прототипы с явными признаками мотора V8 под капотом, и уже в скором времени ожидается премьера такой модели.

Mercedes-AMG CLE 53
Mercedes-AMG CLE 53
1 / 3
Mercedes-AMG CLE 53
Mercedes-AMG CLE 53
2 / 3
Mercedes-AMG CLE 53
Mercedes-AMG CLE 53
3 / 3

Новинка станет второй моделью эксклюзивной серии Mythos после серийного родстера Mercedes-AMG PureSpeed, продемонстрированного в конце 2024 года. Купе получит оригинальный передний бампер с широким воздухозаборником и вертикальными перекладинами по всей его длине. Решётка радиатора при этом, судя по фотографиям прототипов, останется такой же, как у версии 53 AMG. Одним из наиболее заметных отличий топовой модификации станут ещё более расширенные колёсные арки как спереди, так и сзади. На крышке багажника появится внушительных размеров антикрыло, а в задний бампер будут встроены традиционные для моделей с индексом 63 угловатые сдвоенные патрубки выхлопной системы.

Самые интересные изменения произойдут под капотом: официально это пока не подтверждено, однако здесь ожидается появление нового 4,0-литрового V8 с плоским коленчатым валом и двойным турбонаддувом, отдача которого составит порядка 660 л.с., а максимальный крутящий момент превысит 800 Нм. Для сравнения, версия CLE 53 с трёхлитровым 6-цилиндровым мотором, встроенным стартер-генератором и 48-вольтовым «электродовеском» обладает совокупной мощностью в 449 л.с. (560 Нм, в режиме overboost – 600 Нм).

Рендер нового Mercedes-AMG CLE 63 Mythos

Премьера новинки может состояться в течение этого года. Ожидается, что спорткар будет выпущен ограниченной партией, а её тираж может быть даже меньше, чем у первой модели серии Mythos, составляющей 250 экземпляров. Между тем, вчера дебютировал электрический Mercedes-Benz C-Class.

спортивные авто рендеры "Колёса.ру" новинки Mercedes-Benz Mercedes-Benz CLE Mercedes-AMG Mercedes-AMG CLE 53

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Колёсная база Когда нужно менять зимние шины на летние и почему Смена шин – обязательная сезонная процедура, от которой зависят управляемость и торможение. Ошибка в сроках приводит к увеличению износа и снижению безопасности. Разберёмся, когда менять зим... 49 0 0 21.04.2026
Статьи / Колёсная база Лучшие летние шины 2026 года: актуальные модели на рынке Летний сезон 2026 снова ставит водителя перед выбором: переплатить за технологии или взять разумный компромисс. Рынок предлагает десятки моделей, но действительно удачные решения – это балан... 3811 0 0 20.04.2026
Статьи / Мнение без фильтров Поколение без руля: почему зумеры не хотят покупать автомобили Когда-то автомобиль был символом свободы. Затем – статуса. Потом – ну, хотя бы удобства. А теперь для всё большего числа людей он становится… обузой. Причём не где-нибудь, а в тех самых горо... 2810 20 0 20.04.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Лесник против трендов: тест-драйв нового Subaru Forester Forester шестого поколения добрался до России аккурат спустя два года после мировой премьеры на автосалоне в Лос-Анджелесе. Но не ждите от него никаких откровений: автомобиль так и остался «... 19645 12 6 05.12.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Назад в будущее, вперед в прошлое: опыт владения Toyota Land Cruiser 70 О том, что японцы выпускают древний 70-й «крузак» уже 42 года без существенных изменений, знают многие. О том, что такой можно заказать, привезти и купить, помнят не все. Однако мы нашли нас... 10523 4 2 12.03.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9 Пикапы на российском рынке всегда были экзотикой, но после ухода привычных нам автомобильных марок популярность лёгких грузовичков резко выросла. Так, в 2025 году в России продали около 22 т... 9705 8 2 17.04.2026
Обсуждаемое
20 Поколение без руля: почему зумеры не хотят покупать автомобили
8 Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9
8 На российский рынок выходит семиместный внедорожник KGM Rexton
Новые комментарии
Change privacy settings