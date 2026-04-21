Модель CLE первого и единственного поколения была представлена летом 2023 года, она пришла на смену сразу двум двухдверкам — С- и E-классов. В декабре того же года появилась заряженная версия CLE 53, которая получила рядную 3,0-литровую битурбошестёрку. После этого неоднократно были замечены прототипы с явными признаками мотора V8 под капотом, и уже в скором времени ожидается премьера такой модели.

Mercedes-AMG CLE 53 1 / 3 Mercedes-AMG CLE 53 2 / 3 Mercedes-AMG CLE 53 3 / 3

Новинка станет второй моделью эксклюзивной серии Mythos после серийного родстера Mercedes-AMG PureSpeed, продемонстрированного в конце 2024 года. Купе получит оригинальный передний бампер с широким воздухозаборником и вертикальными перекладинами по всей его длине. Решётка радиатора при этом, судя по фотографиям прототипов, останется такой же, как у версии 53 AMG. Одним из наиболее заметных отличий топовой модификации станут ещё более расширенные колёсные арки как спереди, так и сзади. На крышке багажника появится внушительных размеров антикрыло, а в задний бампер будут встроены традиционные для моделей с индексом 63 угловатые сдвоенные патрубки выхлопной системы.

Рендер нового Mercedes-AMG CLE 63 Mythos

Самые интересные изменения произойдут под капотом: официально это пока не подтверждено, однако здесь ожидается появление нового 4,0-литрового V8 с плоским коленчатым валом и двойным турбонаддувом, отдача которого составит порядка 660 л.с., а максимальный крутящий момент превысит 800 Нм. Для сравнения, версия CLE 53 с трёхлитровым 6-цилиндровым мотором, встроенным стартер-генератором и 48-вольтовым «электродовеском» обладает совокупной мощностью в 449 л.с. (560 Нм, в режиме overboost – 600 Нм).

Премьера новинки может состояться в течение этого года. Ожидается, что спорткар будет выпущен ограниченной партией, а её тираж может быть даже меньше, чем у первой модели серии Mythos, составляющей 250 экземпляров. Между тем, вчера дебютировал электрический Mercedes-Benz C-Class.