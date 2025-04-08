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Новый Nissan Qashqai: каким он может быть

08.04.2025 134 0 0

В конце прошлого месяца Nissan анонсировал ряд новинок, премьера которых намечена на 2025-2026 годы. Мы же решили заглянуть чуть дальше и представить, как может выглядеть следующее поколение хорошо известного в России кроссовера Qashqai.

Модель Qashqai впервые появилась весной 2004 года в виде концепта на Женевском автосалоне, а серийная версия была представлена в 2006 году. Сегодня на конвейере третье поколение паркетника, которое дебютировало в начале 2021 года, а год назад он получил рестайлинг.

Нынешний Nissan Qashqai
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Нынешний Nissan Qashqai
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Нынешний Nissan Qashqai
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Пока нет информации о следующей генерации автомобиля, однако мы можем ориентироваться на дизайн последних новинок компании, среди которых кроссоверы Murano, Kicks и грядущий электрокар Leaf третьего поколения. Можем предположить, что Кашкай сохранит знакомые по первым трём поколениям пропорции, при этом он может получить полностью новую переднюю часть с более лаконичным дизайном (в противовес нынешней модели с достаточно сложной стилистикой). У кроссовера традиционные дверные ручки, аналогичные старшему паркетнику Murano последнего поколения. Сзади появились оригинальные фонари, графика которых перекликается с передними ходовыми огнями.

Рендер нового Nissan Qashqai

О технике будущего кроссовера пока рано говорить, нынешний же Nissan Qashqai сделан на платформе Alliance CMF-C, которая является доработанной версией предыдущей «тележки». Кроссовер на европейском рынке оснащается исключительно гибридными силовыми установками. Базовые версии являются мягкими гибридами, в основе котоорых лежит бензиновая турбочетвёрка объёмом 1,3 литра с отдачей 140 или 158 л.с., 12-вольтовым стартер-генератором и литий-ионной батареей ёмкостью 1,8 кВт*ч. Более дорогие модификации комплектуются фирменной системой e-Power в составе 1,5-литровой бензиновой турботройки мощностью 157 л.с., выполняющей роль генератора, и 190-сильным электромотором, вращающим передние колёса.

Рендер нового Nissan Qashqai

Между тем в прошлом месяце на рынок вышел бюджетный леворульный кроссовер Nissan Magnite.

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