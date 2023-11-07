Новый Renault Master обещает великолепную аэродинамику и сниженный расход энергии

Нынешний Renault Master третьего поколения выпускается с 2010 года, последний рестайлинг фургон пережил в 2019 году, электрическая версия в его гамме появилась в 2017 году — сегодня она называется Master E-Tech, в 2021 году Master обзавёлся мелкосерийными водородными версиями. До 2021 года у Renault Master был клон Opel Movano, после чего Movano перешёл под знамёна корпорации Stellantis и стал клоном Fiat Ducato. Клон Мастера под маркой Nissan до сих пор в строю, с 2021 года он называется Nissan Interstar (прежде назывался Nissan NV400).

Renault Master третьего поколения 1 / 3 Renault Master третьего поколения 2 / 3 Renault Master третьего поколения 3 / 3

Бестселлером в своём классе «третий» Master не стал, но приносил и всё ещё приносит стабильный доход компании Renault, за первые три квартала этого года его продажи даже заметно выросли: по данным самой компании, в мире реализовано 78 799 экземпляров этого фургона (+11% по сравнению с АППГ). Renault Master первого поколения дебютировал в 1980 году, с тех пор фургон с таким названием разошёлся по миру тиражом более 3 млн шт. Существенными недостатками «третьего» Мастера являются один из самых низких в классе уровней активной безопасности и слабые технические характеристики электрической версии — эти недостатки, надо полагать, в новом поколении будет полностью исправлены.



Новый Renault Master

Сегодня компания Renault опубликовала первый тизер нового Мастера, фургон четвёртого поколения показан в профиль в аэродинамической трубе, что намекает на хорошую проработку формы кузова, она внесёт весомый вклад в улучшение экономичности: пресс-служба Renault сообщает, что расход электроэнергии у батарейной версии сократится сразу на 21%, расход топлива у дизельных версий уменьшится на 1,5 л/100 км. Сохранятся ли в гамме водородные силовые установки, пока неизвестно.



Производиться «четвёртый» Master будет там же, где и «третий»: на заводе Sovab (дочерняя структура Renault Group) во французской коммуне Батийи, что удачно расположена недалеко от границ с Бельгией, Люксембургом и Германией. Точная дата премьеры нового Мастера не названа, выставка Solutrans будет работать с 21 по 25 ноября — возможно, фургон четвёртого поколения полностью рассекретят чуть загодя.

Добавим, что в октябре Renault Group и Volvo Group объявили о создании совместного предприятия с целью разработки и производства компактных электрических фургонов.

