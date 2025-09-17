Новинки ×

Новый Renault Twingo: первые изображения

17.09.2025

Несколько дней назад были опубликованы свежие шпионские фотографии прототипов нового Twingo, что стало для нас поводом представить, каким будет серийный автомобиль.

Модель Twingo была впервые представлена в октябре 1992 года на Парижском автосалоне и стала ярким явлением в автомобильном дизайне того времени. Её название является объединением частей слов твист, свинг и танго. Первое поколение стало долгожителем, продержавшись на конвейере аж до 2007 года, за 15 лет было произведено более 2,5 миллионов автомобилей. Последнее (третье по счёту) поколение модели дебютировало в 2014 году, и оно стало не столь успешным, а в начале этого десятилетия компания Renault даже заявляла, что эта генерация Twingo станет последней. Однако в конце 2023 года был продемонстрирован концепт преемника субкомпактного хэтчбека, а сейчас благодаря шпионским фотографиям у нас есть возможность оценить, насколько сильно будет от него отличаться серийная версия.

Хэтчбек сохранит пропорции концепта, полностью вдохновлённого самым первым Твинго, а также многие его детали. Среди них форма и графика габаритных огней передней оптики, при этом в её центральной части появятся более простые блоки основного света. Автомобиль также сохранит имитацию прорези воздуховода между фарами и характерный элемент на правой части капота, являющейся отсылкой к модели первого поколения. Как и у концепта, кузов серийной модели пятидверный (первый Твинго предлагался исключительно с тремя дверьми), при этом все боковые двери получат традиционные ручки под естественный хват. Судя по шпионским фотографиям, окна задних дверей лишены возможности опускаться, скорее всего, они смогут лишь приоткрываться как форточки. Фонари также очень похожи на концептуальные по форме и графике, на заднем окне появится дворник, а крышка багажника станет заметно больше по сравнению с концептом. Кроме того, автомобиль изображён с оригинальными дисками нового дизайна.

Рендер нового Renault Twingo

Новый Twingo будет построен на платформе AmpR Small, которую уже используют модели Renault 4 E-Tech и 5 E-Tech. Ожидается, что первой на рынок выйдет модификация со 110-сильным электромотором, расположенным на передней оси. Запас хода на одной зарядке будет в пределах 300 км по циклу WLTP.

Рендер нового Renault Twingo

Премьера нового Renault Twingo ожидается в ближайшие месяцы, а на европейский рынок он выйдет в первой половине 2026 года. Напомним, ранее в этом месяце состоялась премьера Renault Clio нового поколения.

