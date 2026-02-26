Новинки ×

Новый седан Nissan Versa: фото салона, оснащение и дата премьеры

26.02.2026 247 0 0
Новый седан Nissan Versa: фото салона, оснащение и дата премьеры

Дебютным рынком для бюджетной четырехдверки Nissan новой генерации станет Мексика. Как и предполагалось, там модель предложат с прежним атмосферником. Презентацию проведут на следующей неделе.

Всего несколько дней назад компания Nissan объявила о старте производства седана Versa нового поколения на своем заводе в Мексике. А теперь такая модель обзавелась собственной страницей на местном потребительском сайте марки. Все характеристики еще не раскрыты, зато есть первые картинки интерьера и список доступного оборудования. Вдобавок Nissan озвучил дату премьеры – 3 марта (по местному времени). Кстати, грядущее мероприятие названо «Ночь седанов». Судя по всему, вместе со свежей Версой представят еще и новую Sentra, которая уже доступна в США и Китае (в Поднебесной старшая четырехдверка зовется Sylphy).

Пусть в Nissan и считают преобразившуюся Versa следующей генерацией, но речь, скорее, о втором, более масштабном рестайлинге модели, которая в строю с 2019 года (предыдущую модернизацию в зависимости от региона провели в 2022-2023 гг.). Седану досталась двухэтажная головная оптика и новые бамперы, радиаторная решетка стала меньше. Благодаря шпионским фото мы также знаем, что новые же фонари теперь объединены между собой черной плашкой, на которой красуется надпись с названием модели. Задний номерной знак перенесли с крышки багажника на бампер.

Внутри – модернизированная передняя панель, новые цифровая приборка и мультимедийная система. Причем уже в базе теперь идет 9-дюймовый планшет, а самый дорогой седан получил экран на 12,3 дюйма (старой мексиканской Nissan Versa положен дисплей на 7 или 8 дюймов).

Как и предполагалось, технику менять не стали. В Мексике седан оснащается бензиновым атмосферником 1.6 (120 л.с.), который работает в паре с пятиступенчатой механикой или вариатором. Привод, разумеется, только передний.

Судя по описанию на сайте, из гаммы убрали «оспортивленный» вариант SR. Итого, у новой Nissan Versa три комплектации, у них прежние названия: Sense, Advance и Exclusive. Помимо мультимедиа с 9-дюймовым тачскрином в списке оборудования самой дешевой четырехдверки значатся: 15-дюймовые стальные колеса, светодиодная оптика, шесть подушек безопасности и система автоторможения. У Versa Sense с вариатором еще есть задний парктроник и круиз-контроль. В версии Advance появляются 16-дюймовые легкосплавные диски и камеры кругового обзора. Топовый седан Exclusive – это 17-дюймовые диски, упомянутый выше более крупный планшет, беспроводная зарядка для смартфона, аудиосистема Bose, системы мониторинга «слепых» зон и слежения за разметкой.

Предыдущий седан Nissan Versa
Предыдущий седан Nissan Versa
Предыдущий седан Nissan Versa
Предыдущий седан Nissan Versa
Предыдущий седан Nissan Versa
Предыдущий седан Nissan Versa
После того, как новая Nissan Versa освоит мексиканский рынок, такой седан доберется и до других стран Латинской Америки. Впоследствии должны представить свежие четырехдверки для Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии – в этих регионах модель известна как Sunny и Almera соответственно. А вот в Штатах седан следующего поколения не появится, хотя предшественник там представлен.

седан Мексика авторынок новинки Nissan Nissan Versa Nissan Almera Nissan Sunny

 

