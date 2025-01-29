Несколько дней назад фотошпионами была замечена необычная версия нового седана Е-класса, которая получит шесть дверей. Мы решили представить, как будет выглядеть автомобиль.

Новая модификация автомобиля разрабатывается не самим Mercedes-Benz, а другой немецкой компанией под названием Binz. Этот автопризводитель основан в 1936 году Михаэлем Бинцем в немецком городе Лорх. Компания занимается производством автомобилей специального назначения, среди которых кареты скорой помощи, катафалки, автомобили для полиции и пожарной охраны, а также лимузины с четырьмя и шестью дверьми. Именно и последний, сделанный на базе E-класса последнего поколения, на днях попался в объектив фотошпионов.

Разные автомобили Binz на базе Mercedes-Benz E-Class прошлых поколений 1 / 5 Разные автомобили Binz на базе Mercedes-Benz E-Class прошлых поколений 2 / 5 Разные автомобили Binz на базе Mercedes-Benz E-Class прошлых поколений 3 / 5 Разные автомобили Binz на базе Mercedes-Benz E-Class прошлых поколений 4 / 5 Разные автомобили Binz на базе Mercedes-Benz E-Class прошлых поколений 5 / 5

Автомобиль получит существенно увеличенную колёсную базу: по предварительным данным, прибавка составит чуть более одного метра, и вся она пойдёт на дополнительную дверь с каждой стороны и ещё один ряд сидений. Эти двери также получат опускающиеся стёкла, для реализации которых будут сделаны дополнительные «глухие» форточки. Передняя и задняя двери при этом останутся такими же, как у стандартного седана.

Рендер шестидверного Mercedes-Benz E-Class

Е-класс нового поколения с заводским индексом W214 дебютировал в апреле 2023 года. Летом того же года гамму пополнил универсал, а спустя ещё три месяца — его вседорожная версия All-Terrain. Cтоит упомянуть и о длиннобазной версии E-Class L, традиционно разработанной для рынка Китая и сделанной по образу и подобию Mercedes-Maybach S-класса. Последняя, кстати, оснащается только 4-цилиндровым мотором, в то время как для обычных Е-классов доступны также 6-цилиндровые двигатели. Скорее всего, компания Binz позаимствует именно что-то из последних для своего нового лимузина, что вполне разумно, учитывая существенно возросшую массу кузова.

Рендер шестидверного Mercedes-Benz E-Class

Премьера нового шестидверного Е-класса от Binz ожидается в 2026 году.

Между тем пару недель назад были опубликованы первые изображения ещё одной необычной новинки — купе на базе нового Mercedes-Benz S-Класса.