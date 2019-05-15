Новый паркетник Chery перенял оформление у Mitsubishi Eclipse Cross
Патентные изображения нового паркетника растиражировали «поднебесные» СМИ. Профильные медиа утверждают, что на картинках запечатлена модель именно марки Chery, а не «премиального» суббренда Exeed. Кросс пока известен под заводским индексом A31T.
В экстерьере SUV прослеживаются черты концепта Tiggo Coupe, представленного два года назад на Шанхайском автосалоне. В частности, у новинки почти такой же купеобразный силуэт, в том же стиле выполнена передняя часть, хотя фары соединены между собой уже не светящейся полоской, а, судя по всему, хромированной – как у кроссовера Tiggo 8. Корму переделали – заднее стекло разделено на две части красной линией, фонари вытянулись вверх. Кстати, у паркетника Mitsubishi Eclipse Cross похожее оформление.
О моторах Chery A31T информации нет. Не исключено, что кроссовер оснастят двигателем семейства Acteco третьего поколения (собственная разработка компании). Первенец этой линейки – «турбочетверка» 1.6 TGDI мощностью 197 л.с. (290 Нм), такой мотор уже ставят на Tiggo 8 и Exeed TX/TXL. Позже в серию запустят двигатели 1.2 TGDI, 1.5 TGDI и 2.0 TGDI, их характеристики еще не раскрыты. А вот привод у A31T, скорее всего, только передний – полноприводные машины в Китае особым спросом не пользуются.
До «поднебесных» дилеров новый кроссовер, по предварительным данным, доберется в 2020 году. После того как SUV освоит домашний рынок, его наверняка начнут поставлять и в другие страны.
Напомним, в России совсем недавно стартовали продажи сразу двух новых для нашей страны моделей Chery – паркетников Tiggo 4 (он же Tiggo 5x на родине) и Tiggo 7. Пока эти автомобили к нам поставляют из Китая, причем в дореформенном виде. Однако скоро выпуск обеих моделей наладят на калининградском заводе «Автотор»: Tiggo 4 встанет на конвейер уже обновленным, «семерка» же, как ожидается, останется в старом кузове. Также Chery, возможно, выведет на российский рынок кроссоверы Tiggo 8 и Exeed TX, но пока неизвестны ни точные сроки, ни то, получат ли они местную «прописку».
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