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Новый 7-местный Jeep Compass: первые изображения

23.03.2021 218 1 0

Вчера в Сети появились шпионские фотографии семиместной версии компактного кроссовера Compass. Пользуясь ими, мы в редакции «Колёса.ру» решили представить, как будет выглядеть новинка.

 

Кроссовер Compass ведёт свою историю с 2006 года, когда началось производство первого поколения модели с индексом MK. Оно продержалось на конвейере аж 10 лет, и с 2016-го на рынке представлена вторая генерация кроссовера (МР), а в начале этого года Compass получил рестайлинг. Теперь же составить ему компанию готовится трёхрядная версия, шпионские фотографии которой были опубликованы вчера. Кстати, семиместный кроссовер может получить другое имя, один из наиболее вероятных вариантов – Patriot. Паркетник с таким называнием ранее был в гамме марки Jeep , он производился с 2007 по 2016 годы и был построен на платформе первого Compass, при этом имел более угловатый кузов в стиле большого внедорожника Commander.

Тестовые образцы скрыты под толстым слоем камуфляжа, поэтому сейчас мы можем только оценить изменившиеся пропорции кроссовера. На шпионских фотографиях видно, что весьма заметно увеличится колёсная база для более комфортного размещения в салоне трёх рядов сидений. Также кроссовер получит более длинный задний свес.

Ожидается, что базовая версия будет оснащена бензиновым мотором 1.3 и передним приводом. Более мощный вариант оснастят 2-литровым турбодизелем в паре с 9-ступенчатым «автоматом» и полным приводом. В первую очередь кроссовер будет ориентирован на рынки Бразилии и Индии, в дальнейшем он может появиться и в других странах.

Премьера новинки может состояться уже в ближайшие месяцы.

Рестайлинговый Jeep Compass
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Рестайлинговый Jeep Compass
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Рестайлинговый Jeep Compass
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Сегодня в России Jeep Compass в начальной комплектации Longitude можно приобрести за 2 619 000 рублей (2.4 АТ, бензин, 150 л.с.). Самая же богатая версия S обойдётся в 3 094 000 руб. Есть также вариант со 175-сильным мотором того же объёма в единственной комплектации Trailhawk, его стоимость составит 2 989 000 рублей. Все версии оснащены полным приводом.

Напомним, ранее в этом месяце состоялась официальная премьера новых Jeep Wagoneer и Grand Wagoneer.    

кроссовер рендеры "Колёса.ру" новинки Jeep Jeep Compass

 

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1 комментарий
23.03.2021 20:28
donskoy_n

Это как сделать семиместный опель грандленд х - бессмысленная затея. хотя продажи у немца лучше, чем у американца, неудивительно что французы и этот бренд купили

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