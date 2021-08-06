Новый флагман Haval отличился от прочих SUV не только внешне: первые изображения салона

Экстерьер нового серийного кроссовера, который должен стать технологичным флагманом, марка Haval раскрыла несколько дней назад. Напомним, SUV назвали Shenshou, что с китайского можно перевести как beast или monster (в общем, «зверь» по-нашему). Внешне модель почти дословно повторила своего предвестника – представленный минувшей весной концепт XY. Облик выполнен в новом, нехарактерном для остальных Хавейлов стиле. Особенности – сделанные в виде полосок и расположенные под кромкой капота ходовые огни (а у топ-версии и вовсе одна светящаяся линия на всю ширину машины), слившиеся с радиаторной решеткой матричные фары, выдвижные ручки дверей, раздвоенный спойлер и декоративные вставки ярких цветов. Теперь же опубликованы фирменные картинки интерьера Shenshou. Кстати, салон мы видим впервые, ведь у прототипа были наглухо тонированные стекла. Оказалось, что внутри кросс тоже заметно отличается от других моделей бренда.

Haval Shenshou 1 / 3 Haval Shenshou 2 / 3 Haval Shenshou 3 / 3

Табло, то есть объединенные между собой виртуальная «приборка» и тачскрин мультимедиа-системы, уже давно не удивляет. Разнокалиберные экраны также не редкость, но если у большинства нынешних моделей эта единая панель имеет форму прямоугольника, то у Haval Shenshou она разномастная: приборы нарисованы на экране диагональю 12,3 дюйма, из которого «вытекает» более крупный дисплей – диагональю 14,6 дюйма.



Haval Shenshou 1 / 6 Haval Shenshou 2 / 6 Haval Shenshou 3 / 6 Haval Shenshou 4 / 6 Haval Shenshou 5 / 6 Haval Shenshou 6 / 6

Физических клавиш почти нет – лишь на руле, да еще пара кнопок расположена на центральном тоннеле (запуска мотора и «аварийка»). На «баранке» также есть отдельная кнопка: на разных картинках на ней виднеются то голова быка (судя по всему, собирательный образ зверя), то надпись Sport – вероятно, она отвечает за активацию «спортивного» режима. Кроме того, «рычаг» переключения передач находится вовсе не на тоннеле, а под рулем, ну а в более привычном для него месте теперь площадка для беспроводной зарядки смартфона.



Haval Shenshou 1 / 4 Haval Shenshou 2 / 4 Haval Shenshou 3 / 4 Haval Shenshou 4 / 4

Также у кроссовера имеются крупный проекционный экран и панорамная крыша, кресла обиты кожей и алькантарой, а встроенная в левую переднюю стойку камера будет следить за состоянием водителя. Наконец, к﻿онцепту Haval XY была обещана «интеллектуальная система» Coffee Intelligence, которая представляет собой совокупность облачных сервисов «по управлению и настройке систем автомобиля»: скорее всего, эту систему получил и серийный Shenshou (аналогичная телематика имеется и у кроссовера Wey Mocha; как и Haval, премиум-бренд Wey тоже принадлежит Great Wall).

В основе Haval Shenshou лежит платформа Lemon. Габариты мы знаем, благодаря китайскому минпрому: длина равна 4780 мм, ширина – 1890 мм, высота – 1675 мм, колесная база – 2800 мм. Таким образом, по размерам новый SUV сопоставим с рестайлинговым Hyundai Santa Fe. Haval Shenshou пока сертифицирован только с одним мотором – бензиновой «турбочетверкой» 1.5 мощностью 184 л.с. Позже кроссовер, как ожидается, предложат с гибридной двухмоторной установкой Lemon DHT на основе 1.5Т или 2.0T.

Haval Shenshou

Полноценную премьеру новый флагман Haval должен справить в конце текущего месяца. Кроссовер наверняка появится и за пределами Поднебесной, но для экспортной версии могут выбрать иное название.

