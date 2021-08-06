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  • Новый флагман Haval отличился от прочих SUV не только внешне: первые изображения салона

Новый флагман Haval отличился от прочих SUV не только внешне: первые изображения салона

06.08.2021 136 0 0

Свежему паркетнику досталось разномастное табло, физических кнопок внутри почти нет. Кроме того, модель получила необычный по нынешним временам рычаг переключения коробки.

 

Экстерьер нового серийного кроссовера, который должен стать технологичным флагманом, марка Haval раскрыла несколько дней назад. Напомним, SUV назвали Shenshou, что с китайского можно перевести как beast или monster (в общем, «зверь» по-нашему). Внешне модель почти дословно повторила своего предвестника – представленный минувшей весной концепт XY. Облик выполнен в новом, нехарактерном для остальных Хавейлов стиле. Особенности – сделанные в виде полосок и расположенные под кромкой капота ходовые огни (а у топ-версии и вовсе одна светящаяся линия на всю ширину машины), слившиеся с радиаторной решеткой матричные фары, выдвижные ручки дверей, раздвоенный спойлер и декоративные вставки ярких цветов. Теперь же опубликованы фирменные картинки интерьера Shenshou. Кстати, салон мы видим впервые, ведь у прототипа были наглухо тонированные стекла. Оказалось, что внутри кросс тоже заметно отличается от других моделей бренда.

Haval Shenshou
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Haval Shenshou
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Haval Shenshou
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Табло, то есть объединенные между собой виртуальная «приборка» и тачскрин мультимедиа-системы, уже давно не удивляет. Разнокалиберные экраны также не редкость, но если у большинства нынешних моделей эта единая панель имеет форму прямоугольника, то у Haval Shenshou она разномастная: приборы нарисованы на экране диагональю 12,3 дюйма, из которого «вытекает» более крупный дисплей – диагональю 14,6 дюйма. 

Haval Shenshou
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Haval Shenshou
2 / 6
Haval Shenshou
3 / 6
Haval Shenshou
4 / 6
Haval Shenshou
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Haval Shenshou
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Физических клавиш почти нет – лишь на руле, да еще пара кнопок расположена на центральном тоннеле (запуска мотора и «аварийка»).  На «баранке» также есть отдельная кнопка: на разных картинках на ней виднеются то голова быка (судя по всему, собирательный образ зверя), то надпись Sport – вероятно, она отвечает за активацию «спортивного» режима. Кроме того, «рычаг» переключения передач находится вовсе не на тоннеле, а под рулем, ну а в более привычном для него месте теперь площадка для беспроводной зарядки смартфона.

Haval Shenshou
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Haval Shenshou
2 / 4
Haval Shenshou
3 / 4
Haval Shenshou
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Также у кроссовера имеются крупный проекционный экран и панорамная крыша, кресла обиты кожей и алькантарой, а встроенная в левую переднюю стойку камера будет следить за состоянием водителя. Наконец, к﻿онцепту Haval XY была обещана «интеллектуальная система» Coffee Intelligence, которая представляет собой совокупность облачных сервисов «по управлению и настройке систем автомобиля»: скорее всего, эту систему получил и серийный Shenshou (аналогичная телематика имеется и у кроссовера Wey Mocha; как и Haval, премиум-бренд Wey тоже принадлежит Great Wall).

В основе Haval Shenshou лежит платформа Lemon. Габариты мы знаем, благодаря китайскому минпрому: длина равна 4780 мм, ширина – 1890 мм, высота – 1675 мм, колесная база – 2800 мм. Таким образом, по размерам новый SUV сопоставим с рестайлинговым Hyundai Santa Fe. Haval Shenshou пока сертифицирован только с одним мотором – бензиновой «турбочетверкой» 1.5 мощностью 184 л.с. Позже кроссовер, как ожидается, предложат с гибридной двухмоторной установкой Lemon DHT на основе 1.5Т или 2.0T.

Haval Shenshou

Полноценную премьеру новый флагман Haval должен справить в конце текущего месяца. Кроссовер наверняка появится и за пределами Поднебесной, но для экспортной версии могут выбрать иное название.

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