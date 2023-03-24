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Новый кроссовер Hyundai Mufasa пришёл на смену ix35

24.03.2023 181 0 0

Паркетник корейского бренда пока что дебютировал в статусе «приключенческого» концепта – с внедорожными шинами и агрессивными бамперами.

Фотографии нового кроссовера Hyundai, а также часть его технических характеристик появились в Сети ещё в середине прошлого месяца: они были опубликованы в базе китайского Минпрома. В начале марта прототип SUV засветился без камуфляжа на дорогах, правда, в объектив попала только его корма; совсем недавно фотошпионы сняли салон новинки. Теперь же производитель решил показать автомобиль официально, но «вуаль» поднимать пока не стали – Hyundai Mufasa дебютировал в статусе концепта с прибавкой Adventure.

На фото: концепт Hyundai Mufasa Adventure
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На фото: концепт Hyundai Mufasa Adventure
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Производство нового кроссовера будет налажено на мощностях совместного предприятия Beijing Hyundai. В компании недавно подтвердили, что новинка выйдет на рынок под названием Mufasa. Как Kolesa.ru уже отмечал ранее, имя Муфаса принадлежало отцу Симбы, персонажу диснеевского мультфильма «Король лев». Известно, что в продаже на китайском рынке новый паркетник появится до конца текущего года. Пока неясно, останется ли Муфаса эксклюзивом для Поднебесной, или же модель отправят и на другие рынки.

Живыми фотографиями с презентации шоу-кара поделилось китайское издание Autohome. «Приключенческий» концепт, оформленный в агрессивном стиле, снабдили большими колёсами, обутыми во внедорожные шины, расширенными колёсными арками из некрашеного пластика, дополнительными подножками, визуально подчёркнутыми буксировочными проушинами, массивными накладками на бамперы. Также Hyundai Mufasa Adventure получил надстройку на крыше с интегрированными в торец прожекторами.

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Презентация серийной версии Mufasa пройдёт в рамках Шанхайского автосалона, который пройдёт в апреле. Напомним, в списке особенностей экстерьера новинки Hyundai числятся рельефные выштамповки на боковинах, покатая крыша, чёрные центральные и задние стойки, массивная чёрная решётка радиатора с рисунком в виде объёмных штрихов, вертикальные блоки фар и задние фонари которые соединены между собой таким образом, что образуют один большой вытянутый овал.

В салоне товарного паркетника можно увидеть мультируль с усечённым дном, селектор передач с клавишами, а также большой горизонтально вытянутый дисплей, который объединяет в себе виртуальный щиток приборов и тачскрин информационно-развлекательной системы. Ниже находятся центральные дефлекторы вентиляции, а под ними – сенсорный экран для управления климат-контролем.

Тизер Hyundai Mufasa

Длина нового кроссовера корейской марки составляет 4475 мм, ширина – 1850 мм, высота – 1665/1681/1685 мм (показатель разнится в зависимости от версии), а расстояние между осями равно 2680 мм. Напомним, в Китае Hyundai Mufasa придёт на смену кроссоверу ix35, который на этом рынке до сих пор числится в модельном ряду бренда: автомобиль второго поколения представлен с 2017 года, а в конце 2020-го он пережил масштабное обновление. Кстати, по сравнению с Mufasa актуальный китайский ix35 длиннее (4500 мм) и выше (1710 мм), ширина у него такая же, а колёсная база меньше (2640 мм).

На фото: серийный Hyundai Mufasa
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На фото: серийный Hyundai Mufasa
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На фото: серийный Hyundai Mufasa
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Полной официальной информации о технике серийного паркетника по-прежнему нет. Согласно базе Минпрома КНР, для Hyundai Mufasa пока что заявлен только один мотор – бензиновый 2,0-литровый «атмосферник», отдача которого составляет 160 л.с. Ожидается, что у кроссовера будет ещё гибридная версия с 48-вольтовым «электродовеском».

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