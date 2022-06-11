На этой неделе в Сети были опубликованы свежие шпионские фотографии нового кроссовера американского бренда, благодаря которым у нас есть возможность представить, как будет выглядеть автомобиль.

Имя Hornet ранее уже было использовано компанией Dodge, именно так назывался компактный концепт, представленный в 2006 году (его фотографии в конце статьи). К 2010 году планировалось довести модель до конвейера, однако финансовый кризис и реструктуризация концерна Chrysler не позволили это сделать. Теперь же готовится к премьере уже серийный автомобиль с этим именем, однако он не будет иметь ничего общего с тем концептом середины 2000-х.

Рендер нового Dodge Hornet

Судя по шпионским фотографиям, новинка представляет собой слегка видоизменённый кроссовер Alfa Romeo Tonale, официальная презентация которого состоялась в феврале этого года. Вариант от Dodge получит оригинальную переднюю часть, выполненную в стилистике других моделей компании: узкая решётка радиатора, визуально совмещённая с фарами, прорезь под ней, бампер с крупным трапециевидным воздухозаборником и вертикальными декоративными вставками по бокам. Фары имеют практически такую же форму, как у Tonale, однако графика светодиодных ходовых огней здесь оригинальная и более простая по сравнению с Alfa Romeo. Боковины, скорее всего, у кроссоверов будут идентичными, сзади тоже существенных изменений не ожидается (помимо логотипов), частично скрытые камуфляжем тестовые образцы вообще не имеют видимых отличий от итальянского кроссовера. Однако мы изобразили вариант с новой задней оптикой, сделанной в стиле других моделей Dodge.

Рендер нового Dodge Hornet

Как и Alfa Romeo Tonale, кроссовер Hornet будет построен на разработанной компанией Fiat платформе FCA Small Wide. Скорее всего, моторная гамма у них также будет пересекаться. Итальянский кроссовер в базовой версии оснащается 130-сильным дизельным турбомотором 1.6, привод передний. Ожидается и появление гибридной версии PHEV, в основе которой бензиновая «турбочетвёрка» MultiAir объёмом 1,3 литра (идёт в паре с 6АКП), которая приводит в движение передние колёса; на задней оси расположен 122-сильный электромотор. Совокупная мощность системы составляет 275 л.с., запас хода на электротяге составляет порядка 60 км.

Премьера новинки состоится до конца этого года.

Концепт Dodge Hornet 2006 года 1 / 3 Концепт Dodge Hornet 2006 года 2 / 3 Концепт Dodge Hornet 2006 года 3 / 3

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