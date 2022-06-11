Имя Hornet ранее уже было использовано компанией Dodge, именно так назывался компактный концепт, представленный в 2006 году (его фотографии в конце статьи). К 2010 году планировалось довести модель до конвейера, однако финансовый кризис и реструктуризация концерна Chrysler не позволили это сделать. Теперь же готовится к премьере уже серийный автомобиль с этим именем, однако он не будет иметь ничего общего с тем концептом середины 2000-х.
Судя по шпионским фотографиям, новинка представляет собой слегка видоизменённый кроссовер Alfa Romeo Tonale, официальная презентация которого состоялась в феврале этого года. Вариант от Dodge получит оригинальную переднюю часть, выполненную в стилистике других моделей компании: узкая решётка радиатора, визуально совмещённая с фарами, прорезь под ней, бампер с крупным трапециевидным воздухозаборником и вертикальными декоративными вставками по бокам. Фары имеют практически такую же форму, как у Tonale, однако графика светодиодных ходовых огней здесь оригинальная и более простая по сравнению с Alfa Romeo. Боковины, скорее всего, у кроссоверов будут идентичными, сзади тоже существенных изменений не ожидается (помимо логотипов), частично скрытые камуфляжем тестовые образцы вообще не имеют видимых отличий от итальянского кроссовера. Однако мы изобразили вариант с новой задней оптикой, сделанной в стиле других моделей Dodge.
Как и Alfa Romeo Tonale, кроссовер Hornet будет построен на разработанной компанией Fiat платформе FCA Small Wide. Скорее всего, моторная гамма у них также будет пересекаться. Итальянский кроссовер в базовой версии оснащается 130-сильным дизельным турбомотором 1.6, привод передний. Ожидается и появление гибридной версии PHEV, в основе которой бензиновая «турбочетвёрка» MultiAir объёмом 1,3 литра (идёт в паре с 6АКП), которая приводит в движение передние колёса; на задней оси расположен 122-сильный электромотор. Совокупная мощность системы составляет 275 л.с., запас хода на электротяге составляет порядка 60 км.
Премьера новинки состоится до конца этого года.
Напомним, совсем недавно мы выясняли, стоит ли покупать Dodge Durango третьего поколения за 3 миллиона рублей.
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Гранта3 в студию (задняя часть показанного вазом голого кузова к остальной части хрея
Да и от ларгуса задняя часть к остальной части хрея))