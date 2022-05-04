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  • Новый кроссовер Renault на замену Sandero Stepway: первые изображения

Новый кроссовер Renault на замену Sandero Stepway: первые изображения

04.05.2022 1320 1 1

На прошлой неделе мы опубликовали шпионские фотографии закамуфлированных образцов новой модели Renault, благодаря которым у нас есть возможность представить, как будет выглядеть автомобиль.

 

Судя по этим шпионским снимкам, французская компания готовит новую версию кросс-хэтчбека Dacia Sandero Stepway, премьера которого вместе с обычным хэтчем и седаном Logan состоялась осенью 2020 года. С тех пор логотип Рено на себя примерил только седан, который получил собственное имя Taliant и немного изменённый внешний вид. Скоро компанию ему должен составить и хэтчбек в кросс-версии, внешность которого будет изменена ещё сильнее.

Рендер нового кроссовера Renault

Прежде всего, новинка получит совершенно другую переднюю часть, главной особенностью которой станет популярная ныне «двухэтажная» оптика. В верхней части, визуально объединённой с фирменной решёткой радиатора, расположатся светодиодные ходовые огни (возможно, также выполняющие роль поворотников). Снизу же будут находиться основные блоки ближнего и дальнего света. Шпионских фотографий пока немного и они невысокого качества, однако уже видно, что форма бокового остекления аналогична модели Dacia Sandero Stepway. А вот корма будет оригинальной: здесь появятся новые фонари, частично заходящие на крышку багажника, на ней же будет располагаться и ниша номерного знака (у Dacia номер крепится на заднем бампере).

Рендер нового кроссовера Renault

Подтверждённой информации о технической части будущей новинки пока нет, однако можем предположить, что в этом плане она будет соответствовать семейству Logan/Sandero. Автомобили построены на модульной платформе CMF-B, которую также используют Renault Clio пятого поколения и европейские кроссоверы Captur и Arkana. В Европе Sandero и Sandero Stepway предлагаются с бензиновыми 3-цилиндровыми моторами – атмосферным 1.0 SCe (65 л.с.) и турбированным 1.0 TCe (90 л.с.). Также есть битопливный 100-сильный вариант 1.0 Eco-G (бензин и пропан). Двигатели могут комплектоваться механической коробкой либо вариатором.

Премьера новинки ожидается в течение этого года.

Нынешний Renault Sandero Stepway
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Нынешний Renault Sandero Stepway
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Нынешний Renault Sandero Stepway
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Сегодня в России официально представлены Logan и Sandero предыдущего уже поколения. Официальный ценник на кросс-хэтчбек Sandero Stepway стартует с отметки в 1 373 000 рублей (1.6 МТ, 82 л.с.). Самый же дорогой вариант со 113-сильным мотором того же объёма и вариатором обойдётся минимум в 1 498 000 руб.

Напомним, на прошлой неделе мы писали о планах Renault в Российской Федерации.      

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1 комментарий
04.05.2022 21:21
wasilii_sobolev@mail.ru

Не Пора ли нарисовать хрей седан? Думаю новую гранту сделают из него - может совместить в голове то шпионское изображение кузова новой гранты с нынешним хреем и сделать вам предположительный эскиз???
Думаю в реале так оно и будет только в слегка вилоизмененном дизайне)))

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