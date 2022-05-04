Новый кроссовер Renault на замену Sandero Stepway: первые изображения

На прошлой неделе мы опубликовали шпионские фотографии закамуфлированных образцов новой модели Renault, благодаря которым у нас есть возможность представить, как будет выглядеть автомобиль.

Судя по этим шпионским снимкам, французская компания готовит новую версию кросс-хэтчбека Dacia Sandero Stepway, премьера которого вместе с обычным хэтчем и седаном Logan состоялась осенью 2020 года. С тех пор логотип Рено на себя примерил только седан, который получил собственное имя Taliant и немного изменённый внешний вид. Скоро компанию ему должен составить и хэтчбек в кросс-версии, внешность которого будет изменена ещё сильнее.

Рендер нового кроссовера Renault

Прежде всего, новинка получит совершенно другую переднюю часть, главной особенностью которой станет популярная ныне «двухэтажная» оптика. В верхней части, визуально объединённой с фирменной решёткой радиатора, расположатся светодиодные ходовые огни (возможно, также выполняющие роль поворотников). Снизу же будут находиться основные блоки ближнего и дальнего света. Шпионских фотографий пока немного и они невысокого качества, однако уже видно, что форма бокового остекления аналогична модели Dacia Sandero Stepway. А вот корма будет оригинальной: здесь появятся новые фонари, частично заходящие на крышку багажника, на ней же будет располагаться и ниша номерного знака (у Dacia номер крепится на заднем бампере).

Рендер нового кроссовера Renault

Подтверждённой информации о технической части будущей новинки пока нет, однако можем предположить, что в этом плане она будет соответствовать семейству Logan/Sandero. Автомобили построены на модульной платформе CMF-B, которую также используют Renault Clio пятого поколения и европейские кроссоверы Captur и Arkana. В Европе Sandero и Sandero Stepway предлагаются с бензиновыми 3-цилиндровыми моторами – атмосферным 1.0 SCe (65 л.с.) и турбированным 1.0 TCe (90 л.с.). Также есть битопливный 100-сильный вариант 1.0 Eco-G (бензин и пропан). Двигатели могут комплектоваться механической коробкой либо вариатором.

Премьера новинки ожидается в течение этого года.

Нынешний Renault Sandero Stepway 1 / 3 Нынешний Renault Sandero Stepway 2 / 3 Нынешний Renault Sandero Stepway 3 / 3

Сегодня в России официально представлены Logan и Sandero предыдущего уже поколения. Официальный ценник на кросс-хэтчбек Sandero Stepway стартует с отметки в 1 373 000 рублей (1.6 МТ, 82 л.с.). Самый же дорогой вариант со 113-сильным мотором того же объёма и вариатором обойдётся минимум в 1 498 000 руб.

Напомним, на прошлой неделе мы писали о планах Renault в Российской Федерации.