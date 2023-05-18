Российский автопроизводитель готовит новое поколение популярной модели Granta, и ранее мы уже делали рендеры будущего седана . Помимо него, в гамме также появится и вседорожный универсал. Пользуясь имеющейся информацией, мы решили представить, как он будет выглядеть.

Семейство Гранта ведёт свою историю с 2011 года, когда появился бюджетный седан на базе модели Kalina. В 2018-м оба семейства были объединены в одно с именем Granta, с тех пор под этим названием выпускают также универсал и его кросс-версию. Модель готовится к долгожданной смене поколений, и в новой генерации появятся, как минимум, седан и кросс-универсал, компьютерные изображения фрагментов кузова последнего из них ранее были опубликованы в Сети.

Рендер нового кросс-универсала Lada Granta

Вплоть до центральной стойки кузов универсала будет идентичен седану, рендеры которого мы недавно опубликовали. Вседорожную версию спереди будут отличать оригинальная решётка радиатора с шестиугольными сотами в стиле рестайлинговой Весты и новый бампер с круглыми противотуманками. Само собой, по периметру кузова сделают обвес из неокрашенного пластика. Сбоку универсал Гранта можно будет узнать по восходящей подоконной линии в задней части, а также по характерному изогнутому разъёму крышки багажника и бампера. Фонари похожи на те, которые получит седан, однако у них всё-таки будет оригинальная форма со скошенными внешними гранями. Большую часть заднего бампера займёт массивная пластиковая накладка.

Рендер нового кросс-универсала Lada Granta

Ожидается, что новое поколение Granta будет построено на платформе CMF-B, доставшейся от концерна Renault-Nissan. Подтверждённой информации о моторной гамме пока нет. Нынешняя же Гранта до последнего времени оснащалась бензиновыми «атмосферниками» объёмом 1,6 литра и мощностью 90, 98 или 106 л.с.

Премьера Гранты нового поколения ожидается в следующем году.

Нынешняя Lada Granta Cross 1 / 3 Нынешняя Lada Granta Cross 2 / 3 Нынешняя Lada Granta Cross 3 / 3

Сегодня в России нынешний кросс-универсал предлагается по цене от 837 900 рублей за 90-сильную версию с 5-ступенчатой «механикой» в комплектации Classic Advance. Более мощный 106-сильный вариант в комплектации Comfort обойдётся в 919 900 рублей.

Между тем, на этой неделе назвали предварительную цену новой Lada Vesta.