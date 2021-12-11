Этим летом состоялась премьера нового компактного пикапа Ford, который получил имя Maverick . Ранее оно принадлежало хорошо известному в России кроссоверу, и мы решили представить, как может выглядеть новинка именно в таком кузове.

За последние 50 лет имя Maverick носили совершенно разные модели компании Ford, первой из них был легковой автомобиль, производившийся с 1970 по 1977 годы в кузовах купе и седан. С конца 80-х под этим именем на австралийском рынке продавался внедорожник Nissan Patrol (Y60). В 1993 году появился Маверик, являющийся копией модели Nissan Terrano II для европейского рынка. Наконец, наиболее известный в России Maverick – кроссовер образца 2000 года, который продавался у нас официально (на американском рынке он известен как Ford Escape). После окончания его производства в 2007 году был длительный перерыв, и в этом году известное имя вернулось вместе с компактным пикапом. А мы решили изобразить эту модель в более привычном варианте кроссовер.

Рендер кроссовера Maverick

Паркетник сделан на основе пикапа, однако его база существенно уменьшена (расстояние между осями пикапа слишком большое для относительно компактного кроссовера и составляет 3076 мм), также сделан более коротким задний свес (габаритная длина пикапа 5072 мм). стоит отметить, что на платформе пикапа Maverick уже есть кроссовер под названием Bronco Sport, однако изображённый на наших рендерах паркетник по сравнению с ним имеет большую колёсную базу и задний свес, позволяющий разместить в салоне три ряда сидений и вместительный багажник. Что же касается визуальных особенностей, то одной из них являются широкие стойки С (расположенные за задними дверьми), окрашенные в цвет кузова и расположенные под углом – подобным элементом обладает кроссовер Maverick образца 2000 года, а также некоторые современные кроссоверы Ford.

Рендер кроссовера Maverick

Новый Маверик является самой крупной моделью, построенной на модульной легковой платформе С2 (её также используют Форд Фокус 4-го поколения и кроссовер Ford Escape). Дорожный просвет варьируется в зависимости от модификации и составляет 210-218 мм. Базовый пикап оснащается передним приводом, электромеханическим вариатором и гибридной установкой, состоящей из работающего по циклу Аткинсона бензинового атмосферного 2.5 (164 л.с., 210 Нм) и 128-сильного электромотора (235 Нм), совокупная отдача системы – 194 л.с. Вторым вариантом является 2-литровый бензиновый турбомотор EcoBoost (253 л.с., 375 Нм) в паре с 8-ступенчатым «автоматом».

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На российском рынке новый Maverick не представлен, ведь легковые модели Ford покинули рынок ещё в 2019-м году. Сегодня модельная гамма компании состоит только из коммерческих моделей Transit.

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Между тем, компания Ford готовит обновлённый кроссовер Kuga, который заметно изменится внешне.