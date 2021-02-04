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  • Новый кроссовер Geely: платформа Volvo, размером с Santa Fe, два варианта мощности

Новый кроссовер Geely: платформа Volvo, размером с Santa Fe, два варианта мощности

04.02.2021 9987 2 3

В Сети появилась свежая порция снимков китайского паркетника, вдобавок раскрыты основные характеристики. Ожидается, что официальную премьеру SUV справит весной.

 

Первые фирменные картинки своего нового кросса, на которых тот запечатлен без камуфляжа, компания Geely распространила в середине января. Напомним, машина пока известна под внутризаводским индексом KX11, она построена на платформе CMA (Compact Modular Architecture), разработанной китайцами вместе с Volvo (шведская марка принадлежит «поднебесному» автогиганту). Это второй паркетник и третья модель непосредственно бренда Geely на «тележке» CMA: она также лежит в основе кросс-купе Xingyue (нечто вроде «зенью», в РФ «купе» переименовали в Tugella) и седана Preface. Кроме того, на этой платформе базируется большинство машин Lynk & Co (совместный проект Geely и Volvo) и кроссовер Volvo XC40. Теперь же, благодаря «сливу» китайского минпрома, мы знаем габариты и то, с какими двигателями предложат новинку.

Итак, длина Geely KX11 равна 4770 мм, ширина – 1895 мм, высота – 1689 мм, колесная база – 2845 мм. Таким образом, по своим размерам «китаец» оказался близок к рестайлинговому Hyundai Santa Fe (4785/1900/1685 мм), при этом расстояние между осями у модели корейской марки меньше (2765 мм). Ну а в гамме самой Geely новый кросс втиснулся между упомянутым «купе» Xingyue/Tugella (длина – 4605 мм) и трехрядным HaoYue («хао-юэ», 4835 мм).

Интерьер мы видели на шпионском фото: паркетник получил три экрана, один из которых выполняет роль приборки, остальные – это мультимедиа-система, то есть у переднего пассажира имеется свой тачскрин (при этом оба дисплея спрятаны под одним стеклом). Любопытно, что в документах сертификационного органа для KX11 пока заявлен только пятиместный салон. Также для кроссовера предусмотрены 18-, 19- или 20-дюймовые колеса, светодиодная оптика, панорамный люк в крыше, камеры кругового обзора.

Официальные картинки Geely KX11
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Официальные картинки Geely KX11
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Официальные картинки Geely KX11
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Новинка будет доступна с бензиновой «турбочетверкой» 2.0, знакомой по другим моделям холдинга Geely. У мотора два варианта мощности – версия с индексом 4G20TDJ выдает 218 л.с., 4G20TDB – 238 л.с. Коробки не указаны. Местные СМИ прочат модели восьмиступенчатый «автомат», также кросс могут предложить с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Позже паркетник еще может получить гибридную установку. А вот есть ли у KX11 полный привод – пока неизвестно.

По предварительным данным, публичный показ нового SUV пройдет в рамках Шанхайского автосалона, который откроется в апреле. Скорее всего, кроссовер Geely отправят на экспорт, но вряд ли в этом году.

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2 комментария
04.02.2021 13:15
Антонио

Без ПП такой сарай нафиг не нужен!

04.02.2021 19:17
RFR 17

Ну если у низ псевдокупе уже 2,5 ляма, эта будет не дешевле...Пусть сами катаются за такие бабки...

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