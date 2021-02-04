Новый кроссовер Geely: платформа Volvo, размером с Santa Fe, два варианта мощности

Первые фирменные картинки своего нового кросса, на которых тот запечатлен без камуфляжа, компания Geely распространила в середине января. Напомним, машина пока известна под внутризаводским индексом KX11, она построена на платформе CMA (Compact Modular Architecture), разработанной китайцами вместе с Volvo (шведская марка принадлежит «поднебесному» автогиганту). Это второй паркетник и третья модель непосредственно бренда Geely на «тележке» CMA: она также лежит в основе кросс-купе Xingyue (нечто вроде «зенью», в РФ «купе» переименовали в Tugella) и седана Preface. Кроме того, на этой платформе базируется большинство машин Lynk & Co (совместный проект Geely и Volvo) и кроссовер Volvo XC40. Теперь же, благодаря «сливу» китайского минпрома, мы знаем габариты и то, с какими двигателями предложат новинку.

Итак, длина Geely KX11 равна 4770 мм, ширина – 1895 мм, высота – 1689 мм, колесная база – 2845 мм. Таким образом, по своим размерам «китаец» оказался близок к рестайлинговому Hyundai Santa Fe (4785/1900/1685 мм), при этом расстояние между осями у модели корейской марки меньше (2765 мм). Ну а в гамме самой Geely новый кросс втиснулся между упомянутым «купе» Xingyue/Tugella (длина – 4605 мм) и трехрядным HaoYue («хао-юэ», 4835 мм).



Интерьер мы видели на шпионском фото: паркетник получил три экрана, один из которых выполняет роль приборки, остальные – это мультимедиа-система, то есть у переднего пассажира имеется свой тачскрин (при этом оба дисплея спрятаны под одним стеклом). Любопытно, что в документах сертификационного органа для KX11 пока заявлен только пятиместный салон. Также для кроссовера предусмотрены 18-, 19- или 20-дюймовые колеса, светодиодная оптика, панорамный люк в крыше, камеры кругового обзора.

Официальные картинки Geely KX11 1 / 3 Официальные картинки Geely KX11 2 / 3 Официальные картинки Geely KX11 3 / 3

Новинка будет доступна с бензиновой «турбочетверкой» 2.0, знакомой по другим моделям холдинга Geely. У мотора два варианта мощности – версия с индексом 4G20TDJ выдает 218 л.с., 4G20TDB – 238 л.с. Коробки не указаны. Местные СМИ прочат модели восьмиступенчатый «автомат», также кросс могут предложить с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Позже паркетник еще может получить гибридную установку. А вот есть ли у KX11 полный привод – пока неизвестно.



По предварительным данным, публичный показ нового SUV пройдет в рамках Шанхайского автосалона, который откроется в апреле. Скорее всего, кроссовер Geely отправят на экспорт, но вряд ли в этом году.