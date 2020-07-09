Новый кроссовер Nissan проехался на камеру: маленький, бюджетный, должен был стать Датсуном

Главным рынком для небольшого паркетника будет Индия, там продажи, скорее всего, стартуют в начале следующего года. Однако затем модель может добраться и до других стран.

Свой новый кросс компания Nissan анонсировала еще минувшей зимой, а неделю назад была опубликована очередная порция тизеров, вдобавок тогда же объявили дату премьеры: модель представят онлайн 16 июля. Но то будет концепт, хотя и близкий к производству. Тем временем в Индии, которая и станет первым и основным рынком для SUV, впервые поймали тестовый прототип, снимки опубликовало местное издание Rushlane. Машина на фото упакована в плотный камуфляж, на ней нет никаких опознавательных знаков. И все же индийцы уверены – это именно грядущий кроссовер Nissan.

Имя модели официально до сих пор не названо, она пока известна под внутризаводским индексом EM2. Впрочем, индийские СМИ уже давно выяснили, что кросс нарекли Magnite. Кстати, в опубликованном в мае видеотизере с новинками, которые Nissan собирается запустить в ближайшие полтора года, схожая по габаритам машина «проезжала» под буквой M.

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Паркетник на шпионских снимках подтверждает прежние предположения, что Nissan готовит для Индии модель длиной менее четырех метров (таким машинам там положены налоговые льготы). Благодаря тизерам, мы знаем, что серийный кросс получил дизайн в стиле хэтчбека Datsun redi-GO: у Magnite схожие восьмиугольная решетка с массивной хромированной рамкой и светодиодные L-образные дневные ходовые огни. Сходство это неслучайно, ведь изначально кроссовер собирались выпускать под маркой Datsun. Но возрожденный бренд не оправдал ожиданий Nissan, его снова ликвидируют (в России производство Датсунов свернут уже в 2020-м, в Индии бренд задержится еще на год-два).



Тизеры Nissan. Это концепт, но серийная версия сильно от него отличаться не будет 1 / 4 Тизеры Nissan. Это концепт, но серийная версия сильно от него отличаться не будет 2 / 4 Тизеры Nissan. Это концепт, но серийная версия сильно от него отличаться не будет 3 / 4 Тизеры Nissan. Это концепт, но серийная версия сильно от него отличаться не будет 4 / 4

По предварительной информации, в основе Магнита лежит платформа CMF-A, на которой также базируются упомянутый redi-GO, хэтч Renault Kwid, компактвэн Renault Triber и еще не представленный паркетник Renault (он известен под индексом HBC). Ожидается, что компактный кросс предложат с двумя бензиновыми моторами на выбор – трехцилиндровым «атмосферником» 1.0 (72 л.с.) от Triber и литровой же «турботройкой» мощностью примерно 95 л.с. (для Triber такой движок тоже заявлен, он появится в будущем). Базовый двигатель якобы комплектуется пятиступенчатой «механикой» или роботизированной коробкой, а турбомотору положен вариатор. Привод же в любом случае только передний.



Кадры из общего видеотизера Nissan 1 / 2 Кадры из общего видеотизера Nissan 2 / 2

Выпуск Nissan Magnite наладят в Индии, там продажи, вероятно, стартуют в начале 2021-го (родственный кросс Renault может выйти на рынок раньше). Среди конкурентов – Mahindra XUV300, Hyundai Venue и Maruti Suzuki Vitara Brezza, то есть цены должны оказаться сопоставимыми. Например, Venue в Индии стоит от 670 000 рупий (около 636 000 рублей по текущему курсу), а Vitara Brezza обойдется минимум в 734 000 рупий (697 000 рублей).



После того, как Магнит освоит Индию, он, скорее всего, появится и на других развивающихся рынках. Что же касается России, то до нас такой кросс вряд ли доберется. Между тем ранее Nissan пообещал новые SUV и для РФ, но подробности пока не раскрываются.