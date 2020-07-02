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Бюджетный кроссовер Nissan показался на новых фото. Премьера уже в июле

02.07.2020 820 0 3

Японская марка продолжает постепенно рассекречивать компактный паркетник, который окажется дешевле Kicks. Ожидается, что модель предложат с двумя моторами на выбор, привод – только передний.

 

Свой новый кроссовер компания Nissan анонсировала в январе, тогда же был опубликован первый тизер с профилем модели. Вторая картинка последовала в феврале, на ней показали корму. Теперь, наконец, засветили переднюю часть, вдобавок объявлена дата премьеры: модель представят 16 июля в глобальной штаб-квартире Nissan. Напомним, главным рынком для кросса станет Индия, там же, видимо, наладят производство. Но при этом в компании обещают поставлять новинку и в другие страны, хотя их список не раскрывается.

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Паркетник пока заявлен в качестве концепта, однако серийная версия от него сильно отличаться не будет. Имя тоже еще не объявлено, в Nissan кросс называют просто B-SUV, внутризаводский индекс – EM2. Между тем индийские СМИ уже давно выяснили, что кроссовер нарекли Magnite. Кстати, судя по свежим тизерам, мы угадали, что именно эта модель запечатлена в майском видеоролике Nissan, а вовсе не будущий Murano.

Передок оформили в стиле обновленного хэтчбека Datsun redi-GO: паркетник получил похожие восьмиугольную решетку с массивной хромированной рамкой и светодиодные L-образные дневные ходовые огни. Сходство это неслучайно, ведь изначально кроссовер собирались выпускать под маркой Datsun, однако возрожденный бренд не оправдал ожиданий Nissan: Датсун скоро снова канет в Лету (в России выпуск прекратят уже в 2020-м).

По предварительным данным, Nissan Magnite построен на платформе CMF-A, на которой базируются упомянутый выше redi-GO, хэтч Renault Kwid, компактвэн Renault Triber, а также еще не представленный паркетник Renault (он известен под индексом HBC). Длина Ниссана, возможно, не превышает четырех метров, так как «коротышам» в Индии положены налоговые льготы.

Индийские профильные медиа прочат кроссоверу два бензиновых мотора – трехцилиндровый «атмосферник» 1.0 (72 л.с.) от Triber и литровую же «турботройку» с отдачей где-то в 95 л.с. (для Triber такой движок тоже заявлен, он появится в будущем). Ожидается, что базовый двигатель будет сочетаться с пятиступенчатой «механикой» или роботизированной коробкой, а турбомотору положен вариатор. Привод же в любом случае только передний.

Предыдущие тизеры новинки Nissan
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Предыдущие тизеры новинки Nissan
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Новинка Nissan окажется дешевле кроссовера Kicks (для Индии этот SUV перевели на платформу B0, в основе глобальной модели лежит «тележка» V): индийцы надеются, что в «базе» Magnite будет стоить менее 600 000 рупий (около 559 000 рублей по актуальному курсу). Среди главных конкурентов – грядущий кроссовер Renault, Maruti Suzuki Vitara Brezza, Hyundai Venue и Kia Sonet (серийная версия Kia тоже только готовится к дебюту). Кикс же обойдется минимум в 949 990 рупий (885 000 рублей).

Новый кросс должен был выйти на рынок в этом году, но из-за пандемии коронавируса COVID-19 старт продаж перенесли на начало 2021-го.

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