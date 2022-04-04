Французская компания готовит модель в новом для себя форм-факторе – купеобразный кроссовер. Пользуясь имеющимися шпионскими фотографиями, мы составили собственное представление о том, как будет выглядеть новинка.

Имя кроссовера пока официально не подтверждено, однако многие профильные СМИ предполагают, что модель получит индекс 4008. Такое же имя носит представленный на китайском рынке кроссовер, который по сути является локальной версией европейского 3008. Что же касается будущей новинки, то она будет существенно отличаться от всех остальных кроссоверов бренда, по крайней мере, внешне.

Рендер нового Peugeot 4008

Модель получит оригинальный кузов типа лифтбек, подобными обладают Renault Arkana и Geely Tugella, хорошо известные на российском рынке. На шпионских фотографиях автомобиль имеет вполне легковые пропорции, однако на «кроссоверность» намекает внушительный дорожный просвет. Передняя часть будет выполнена в актуальном стиле компании с широкой решёткой радиатора и стыкованными с ней горизонтальными фарами, а по бокам бампера расположатся вертикальные полоски дневных светодиодных огней. Сбоку можно отметить ломаную подоконную линию, которая присутствует и на нынешних 3008/4008. Узкие горизонтальные фонари наверняка будут сделаны в стиле самых свежих новинок французской компании – хэтчбека и универсала 308.

Рендер нового Peugeot 4008

Кроссовер будет построен на платформе EMP2 (Efficient Modular Platform), которую уже используют новый 308-й и Opel Astra последнего поколения. У них же будет позаимствована гибридная установка, выдающая 225 л.с., с 8-ступенчатой автоматической коробкой и передним приводом.

Премьера новинки может состояться уже в этом году.

Нынешний Peugeot 4008 1 / 3 Нынешний Peugeot 4008 2 / 3 Нынешний Peugeot 4008 3 / 3

Сегодня в России официально представлены несколько кроссоверов марки, самым доступными из которых является 2008. Версия со 100-сильным 3-цилиндровым бензиновым мотором 1.2 Т, 6-ступенчатой «механикой» и полным приводом оценивается в 1 899 000 рублей. 150-сильный вариант с 8-ступенчатым «автоматом обойдётся уже в 2 469 000 руб. Более крупную модель 3008 можно приобрести за 2 359 000 рублей (1.6 АТ, 150 л.с.), флагманскую 5008 с таким же мотором – минимум за 2 639 000 рублей. Кстати, до сих пор предлагается седан 408, сделанный на базе позапрошлого уже поколения 308-го – от 2 149 000 рублей (1.6 МТ, 115 л.с.).

Напомним, совсем недавно мы выясняли, стоит ли приобретать Peugeot 3008 первого поколения с пробегом.