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Новый кроссовер Renault Austral: первые изображения

30.01.2022 7183 0 0

Французская компания готовится к премьере своего нового кроссовера и периодически выкладывает в Сеть тизеры модели. Пользуясь ими, мы составили собственное представление о том, как будет выглядеть новинка.

 

Будущий кроссовер придёт на смену модели Kadjar, единственное поколение которой было представлено в марте 2015 года на Женевском автосалоне, а рестайлинг был произведён в 2018-м. Компания Рено уже неоднократно показывала тизеры новинки, а буквально несколько дней назад было опубликовано изображение интерьера будущего кроссовера. Паркетник будет заметно отличаться от модели Kadjar, в том числе и именем: Austral происходит от латинского слова australis, то есть «южный».

Рендер нового Renault Austral

Что же касается внешнего вида, то здесь будет много общего с новым электрическим хэтчбеком Megane, официальная премьера которого состоялась в сентябре прошлого года. Austral получит схожую переднюю часть с узкой декоративной вставкой, визуально объединяющей фары и проходящей через обновлённый логотип бренда. При этом у кроссовера будет оригинальная графика светодиодных ходовых огней, немного иная форма нижней части фар и другой бампер. Сбоку одно из самых заметных отличий – традиционные дверные ручки вместо выдвижных на Мегане. Сзади появятся более крупные фонари более сложной формы, но они так же будут объединены светодиодной полосой. Кроме того, у Austral бампер с другим дизайном, а ниша номерного знака расположится в нижней части крышки багажника.

Рендер нового Renault Austral

Как и Kadjar, новый кроссовер является «родственником» модели Nissan Qashqai (на этот раз третьей генерации). Он будет построен на доработанной платформе CMF-C/D, а по габаритам модель станет чуть крупнее как Кашкая, так и предшественника. Ожидается, что в Европе паркетник будет предлагаться только с гибридными силовыми установками. Среди них – два «мягких» гибрида, первый с турбомотором 1.3 TCe и 12-вольтовым стартер-генератором, второй с двигателем 1.2 TCe в паре с 48-вольтовым стартер-генератором. а самой мощной модификацией может стать plug-in гибрид E-Tech мощностью 200 л.с.

Премьера новинки состоится весной этого года.

Renault Kadjar
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Renault Kadjar
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Renault Kadjar
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В России модель Kadjar никогда официально не предлагалась, новый Austral, скорее всего, также не привезут. Самым же дорогим кроссовером в российской гамме на сегодняшний день является купеобразный Renault Arkana, цены на который начинаются с отметки в 1 334 000 рублей (1.6 МТ, 114 л.с., передний привод). Модель со 150-сильным турбомотором 1.3, вариатором и полным приводом обойдётся минимум в 1 770 000 рублей.

Ранее Renault заявила о том, что хочет отказаться от двигателей внутреннего сгорания к 2030 году.      

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