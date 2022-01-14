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  • Renault хочет отказаться от ДВС в Европе к 2030 году, но может передумать

Renault хочет отказаться от ДВС в Европе к 2030 году, но может передумать

14.01.2022 117 1 0

Renault пополнила список брендов, подвизавшихся под полное «озеленение» на европейском рынке (среди массовых непремиальных марок это Fiat, Ford, Opel и Peugeot). Об этом заявил гендиректор Renault Group Лука де Мео на встрече с журналистами.

 

Год назад Лука де Мео (на заглавной фотографии) представил план Renaulution, согласно которому марка Renault должна резко нарастить выпуск электромобилей, но о полном переходе на батарейные модели речи тогда не шло. В июле Лука де Мео заявил, что к 2030 году доля электромобилей в структуре продаж марки Renault достигнет 90%, а теперь поднял планку до 100%, то есть после 2030 года европейские потребители не смогут приобрести автомобили Renault с ДВС.

Впрочем топ-менеджер Renault уточнил, что полное «озеленение» случится только при условии должного развития зарядной инфраструктуры в регионе и вменяемых тарифов на электроэнергию. То есть если розеток будет на всех не хватать, а электричество в них будет слишком дорогим, то Renault продолжит выпуск моделей с ДВС. Но недолго: к 2035 году власти Евросоюза намерены ввести централизованный запрет на продажу новых легковых машин с ДВС. Кроме того, пока ещё неутверждённые новые экологические нормы Euro 7, могут «убить» многие ДВС намного раньше 2030 года.

Renault Zoe

Сейчас в легковой линейке Renault всего одна электрическая модель — «престарелый» хэтчбек Zoe, проваливший в прошлом году краш-тесты Euro NCAP. Тем не менее по итогам продаж за первые 11 месяцев 2021 года Renault Zoe, по данным ресурса CleanTechnica, стал третьим по популярности электромобилем в Европе — реализовано 61 190 единиц, тогда как Volkswagen ID.3 разошёлся тиражом 63 645 шт., Tesla Model 3 — 115 485 шт.

Renault Megane E-Tech Electric

В сентябре 2021-го Renault представила компактный электрический хэтчбек Megane E-Tech Electric, но в продажу он поступит только в феврале этого года. К 2025 году «зелёную» линейку Renault пополнят субкомпактный хэтчбек Renault 5, субкомпактный кроссовер Renault 4 и коммерческий «каблучок» на его базе, а также компактный кроссовер, пока не имеющий официального названия. В коммерческом сегменте у Renault в этом году появятся новый электрический «каблучок» Kango﻿o и водородные фургоны Master.

В рамках общения с журналистами Лука де Мео заявил, что входящая в состав Renault Group румынская марка Dacia будет держаться за ДВС до последнего, то есть оттягивать переход на электромобили так долго, как это возможно. Между тем в гамме Dacia уже есть одна электрическая модель — субкомпактный хэтчбек Spring китайской сборки (тоже показал катастрофические результаты на тестах Euro NCAP).

Раньше всех в Renault Group «озеленится» марка Alpine: в ближайшие пять лет её модельный ряд составят три батарейные модели — субкомпактный хот-хэтч на базе Renault 5, компактный купеобразный кроссовер и спорткар на платформе Lotus E-Sports.

Mobilize Limo

Ещё у Renault Group в прошлом году появился изначально электромобильный бренд Mobilize, ориентированный на такси, подписку, аренду и каршеринг. Предполагается, что к 2030 году Mobilize будет генерировать 20% выручки Renault Group.

Тайной на данный момент остаётся лишь электромобильная стратегия российской марки Lada. которая вроде как должна объединиться с Dacia, но всё может измениться в свете принятой в августе прошлого года российским правительством «Концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в РФ на период до 2030 года». Эта концепция с бюджетом в 591 млрд рублей предполагает создание с нуля в России электромобильной отрасли, доля электромобилей в общем объёме выпуска новых машин должна к 2030 году достичь 10%. Полагаем, АВТОВАЗ будет участвовать в освоении этих денег, но никаких официальных заявлений на эту тему пока не было.

авторынок электромобиль Европа бизнес Renault

 

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1 комментарий
14.01.2022 22:15
Nervous

Освоение денег это хорошо, это по-нашему

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