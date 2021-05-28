Новый кроссовер Toyota: марка дразнится, но модель нам уже знакома

Американское подразделение японской марки распространило тизер неназванного пока паркетника. Впрочем, «сыграть в интригу» не получилось, ведь это изображение уже использовали.

Компания Toyota готовит целый десант новинок для США. Так, прежде были анонсированы грузовик Tundra следующей генерации, местная версия последнего купе 86, особые исполнения пикапа Tacoma и хэтча Prius. А теперь опубликован тизер нового кроссовера. Имя SUV пока не раскрыто, но мы уже знаем, что это Corolla Cross. Дело в том, что почти аналогичную картинку в прошлом году перед премьерой выложило в Сеть таиландское подразделение Тойоты. Напомним, именно в Таиланде дебютировала Corolla Cross, там же налажено производство для Юго-Восточной Азии, а в марте 2021-го паркетник начали выпускать еще и в Бразилии. Ну и подпись к тизерному ролику на страницах Toyota USA в соцсетях говорит сама за себя: «Приготовьтесь к новому взгляду на знакомое лицо»

Кстати, на прошлой неделе появилась информация о том, что Тойота приняла решение продавать Corolla Cross в США. Наконец, замаскированный прототип уже ловили во время испытаний на американских дорогах. Очевидно, для Штатов модель будут производить локально.



Паркетник Corolla Cross построен на платформе GA-C, разработанной в рамках архитектуры TNGA (Toyota New Global Architecture). Та же «тележка» лежит в основе «просто» Corolla (в семейство входят седан, хэтч и универсал) и кроссовера C-HR. Длина нового паркетника составляет 4460 мм, колесная база – 2640 мм. Таким образом, в глобальной гамме Тойоты Corolla Cross разместился между C-HR (длина – 4360 мм, расстояние между осями идентично) и RAV4 (4600 и 2690 мм соответственно, создан на платформе GA-K).

Прошлогодний тизер Corolla Cross от таиландского подразделения Тойоты. Сравните с заглавной картинкой (она от американского офиса Toyota)

Судя по шпионским фото, в плане дизайна Corolla Cross для Северной Америки почти не отличается от версий для других стран. В целом внешне паркетник больше смахивает на RAV4, нежели на «просто» Corolla: в стиле старшего SUV сделана передняя часть (но фары оригинальные), вдобавок младшая модель получила аналогичные «заквадраченные» колесные арки. А вот внутри кроссовер повторил родственную легковушку.



О технике модели для Штатов информации пока нет. В Азии Toyota Corolla Cross доступна с «атмосферником» 1.8 (140 л.с.) и 122-сильной гибридной установкой (без возможности подзарядки от электросети). В Бразилии паркетник предложен с двухлитровым мотором, который традиционно для этой страны «питается» как бензином, так и этанолом (максимальная отдача – 177 л.с.), плюс и там модель бывает в виде гибрида (мотор 1.8 тоже работает на бензине или этаноле). У азиатской и южноамериканской Corolla Cross сзади полузависимая подвеска (у «просто» Corolla многорычажка), обе версии имеют только передний привод.

Toyota Corolla Cross для Бразилии 1 / 4 Toyota Corolla Cross для Бразилии 2 / 4 Toyota Corolla Cross для Бразилии 3 / 4 Toyota Corolla Cross для Бразилии 4 / 4

Премьера предназначенного для США кроссовера пройдет 2 июня, в продажу новинка, вероятно, поступит под конец текущего года.



Между тем ранее Тойота запатентовала дизайн Corolla Cross в России. То есть остается шанс на то, что модель доберется и до нашей страны.