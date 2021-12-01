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  • Новый кроссвэн Kia Carens на базе Seltos показался на официальном видео

Новый кроссвэн Kia Carens на базе Seltos показался на официальном видео

01.12.2021 974 0 0

Полноценную премьеру трехрядная модель корейской марки справит уже через пару недель. Дебютным рынком для нее станет Индия, позже новинка наверняка доберется и до других стран.

 

Некую новую модель индийское подразделение Kia анонсировало еще минувшей весной, но без подробностей, тогда лишь отметили, что с этой машиной компания войдет в новый для себя сегмент на местном рынке. Затем начали появляться шпионские фото, и профильные медиа Индии отнесли застуканный тестовый прототип к компактвэнам. Чуть позже стало известно о том, что Kia зарегистрировала в этой стране название Carens: понятно, что его сразу же приписали той самой новинке. И вот, наконец, опубликованы официальные тизеры. Да, это действительно Kia Carens, мировую премьеру модель справит 16 декабря.

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Напомним, прежде такое имя носил небольшой вэн с распашными задними дверями, он покинул глобальный рынок в 2018-м, продержавшись на конвейере почти двадцать лет (модель сменила три поколения). Впрочем, компактвэн еще доступен во Вьетнаме, однако там он зовется Rondo (под этим именем его также продавали в Штатах и Австралии).

Класс грядущей новинки индийский офис Kia четко так и не обозначил, при этом некоторые СМИ уже не пишут «MPV» (Multi-Purpose Vehicle, термин для вэнов). Точно известно, что модель предложат с трехрядным салоном. Между тем ранее глава местного подразделения марки пообещал журналистам «пространство, как в большом семейном автомобиле» и «смелость SUV». Судя по этому высказыванию и шпионским снимкам, новый Kia Carens будет представлять собой кроссвэн: у тестового образца имелся неокрашенный пластик по периметру кузова. «Фишки» машины на тизерах – ходовые огни в виде изломанных диодных «игреков», рейлинги на крыше и светящаяся полоска, объединяющая задние фонари.

По предварительным данным, ближайшим родственником индийского Carens является кроссовер Kia Seltos. Считается, что новинка крупнее паркетника: растянута не только длина, но и колесная база. Показатели местного Селтоса – 4315 и 2610 мм соответственно. Моторную гамму кроссвэн разделит с родственным паркетником, но якобы не полностью: Carens прочат бензиновый «атмосферник» 1.5 и дизель аналогичного объема, на SUV оба выдают 115 л.с. Kia Seltos еще можно купить с бензиновой «турбочетверкой» 1.4 T-GDI мощностью 140 л.с. Привод же у грядущей модели только передний (как и у индийского Селтоса).

Кроссовер Kia Seltos для индийского рынка (у нашего салон оформлен иначе) и прежний компактвэн Kia Carens
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Кроссовер Kia Seltos для индийского рынка (у нашего салон оформлен иначе) и прежний компактвэн Kia Carens
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Кроссовер Kia Seltos для индийского рынка (у нашего салон оформлен иначе) и прежний компактвэн Kia Carens
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Кроссовер Kia Seltos для индийского рынка (у нашего салон оформлен иначе) и прежний компактвэн Kia Carens
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Кроссовер Kia Seltos для индийского рынка (у нашего салон оформлен иначе) и прежний компактвэн Kia Carens
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Для Индии Kia Carens будут производить локально, в продажу кроссвэн поступит в следующем году. Скорее всего, новая модель доберется и до других рынков, но вряд ли в их список входит Россия.

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