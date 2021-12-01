Новый кроссвэн Kia Carens на базе Seltos показался на официальном видео

Полноценную премьеру трехрядная модель корейской марки справит уже через пару недель. Дебютным рынком для нее станет Индия, позже новинка наверняка доберется и до других стран.

Некую новую модель индийское подразделение Kia анонсировало еще минувшей весной, но без подробностей, тогда лишь отметили, что с этой машиной компания войдет в новый для себя сегмент на местном рынке. Затем начали появляться шпионские фото, и профильные медиа Индии отнесли застуканный тестовый прототип к компактвэнам. Чуть позже стало известно о том, что Kia зарегистрировала в этой стране название Carens: понятно, что его сразу же приписали той самой новинке. И вот, наконец, опубликованы официальные тизеры. Да, это действительно Kia Carens, мировую премьеру модель справит 16 декабря.

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Напомним, прежде такое имя носил небольшой вэн с распашными задними дверями, он покинул глобальный рынок в 2018-м, продержавшись на конвейере почти двадцать лет (модель сменила три поколения). Впрочем, компактвэн еще доступен во Вьетнаме, однако там он зовется Rondo (под этим именем его также продавали в Штатах и Австралии).



Класс грядущей новинки индийский офис Kia четко так и не обозначил, при этом некоторые СМИ уже не пишут «MPV» (Multi-Purpose Vehicle, термин для вэнов). Точно известно, что модель предложат с трехрядным салоном. Между тем ранее глава местного подразделения марки пообещал журналистам «пространство, как в большом семейном автомобиле» и «смелость SUV». Судя по этому высказыванию и шпионским снимкам, новый Kia Carens будет представлять собой кроссвэн: у тестового образца имелся неокрашенный пластик по периметру кузова. «Фишки» машины на тизерах – ходовые огни в виде изломанных диодных «игреков», рейлинги на крыше и светящаяся полоска, объединяющая задние фонари.

По предварительным данным, ближайшим родственником индийского Carens является кроссовер Kia Seltos. Считается, что новинка крупнее паркетника: растянута не только длина, но и колесная база. Показатели местного Селтоса – 4315 и 2610 мм соответственно. Моторную гамму кроссвэн разделит с родственным паркетником, но якобы не полностью: Carens прочат бензиновый «атмосферник» 1.5 и дизель аналогичного объема, на SUV оба выдают 115 л.с. Kia Seltos еще можно купить с бензиновой «турбочетверкой» 1.4 T-GDI мощностью 140 л.с. Привод же у грядущей модели только передний (как и у индийского Селтоса).



Кроссовер Kia Seltos для индийского рынка (у нашего салон оформлен иначе) и прежний компактвэн Kia Carens 1 / 5 Кроссовер Kia Seltos для индийского рынка (у нашего салон оформлен иначе) и прежний компактвэн Kia Carens 2 / 5 Кроссовер Kia Seltos для индийского рынка (у нашего салон оформлен иначе) и прежний компактвэн Kia Carens 3 / 5 Кроссовер Kia Seltos для индийского рынка (у нашего салон оформлен иначе) и прежний компактвэн Kia Carens 4 / 5 Кроссовер Kia Seltos для индийского рынка (у нашего салон оформлен иначе) и прежний компактвэн Kia Carens 5 / 5

Для Индии Kia Carens будут производить локально, в продажу кроссвэн поступит в следующем году. Скорее всего, новая модель доберется и до других рынков, но вряд ли в их список входит Россия.

