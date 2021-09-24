Новый минивэн Genesis: каким он может быть

Корейский премиум-бренд в последние годы активно расширяет свою модельную гамму. Не исключено, что в дальнейшем также появится и минивэн. Как он может выглядеть?

Марка Genesis появилась в 2015 году, именно тогда состоялась премьера первого автомобиля бренда – представительского седана G90, который стал наследником хорошо известного на нашем рынке Hyundai Equus. С тех пор модельный ряд существенно расширился и теперь включает в себя два кроссовера, три седана и универсал, сделанный на базе одного из них. В ближайшем будущем ожидается появление купеобразного кроссовера и легкового купе, рендеры которых мы делали ранее. Компания Hyundai Motor, которой принадлежит бренд Genesis, явно демонстрирует свой интерес к минивэнам, ведь в последний год на рынке появились сразу две интересные модели в этом классе – Kia Carnival нового поколения и футуристичный Hyundai Staria. Поэтому вполне возможно, что они предложат также люксовый минивэн под брендом Genesis.

Представленный на рендерах автомобиль имеет практически все основные черты стиля новых моделей Genesis. Спереди главным элементом является массивная решётка радиатора в паре с узкими «двухэтажными» фарами. Заострённая в задней части форма бокового остекления также выполнена в стилитике новых Дженезисов, равно как и хромированные молдинги внизу. Задние фонари выполнены в два яруса, при этом верхняя часть выполнена единой полосой, подобное решение применено на флагманском седане G90.

Моторную гамму новый минивэн мог бы позаимствовать у других новинок Genesis. Например, базовым может стать бензиновый турбомотор 2.5, развивающий 249 л.с. и устанавливающийся на кроссоверы GV70 и GV80, а также седан G80. У них же можно взять и мощный 3.5T, выдающий 379 л.с. и 530 Нм крутящего момента для топовой модификации. Самым же оптимальным вариантом мог бы стать минивэн с 3-литровым 249-сильным дизелем (588 Нм), который сейчас предлагается только для флагманского кроссовера GV80.

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Как уже говорилось, Genesis активно расширяет модельный ряд, и одной из самых интересных новинок на российском рынке стал младший кроссовер GV70, цены на который были объявлены в прошлом месяце. Самый доступный вариант со 199-сильным дизелем 2.2 обойдётся в 4 150 000 рублей. Начальная бензиновая модификация оснащается вышеупомянутым 249-сильным 2.5Т и оценивается на 50 тысяч дороже в аналогичной комплектации. Наконец, стоимость топовой версии с 379-сильным 3.5Т – от 5 850 000 рублей.

Напомним, месяц назад состоялась официальная премьера первого серийного электромобиля марки – кроссовера GV60.