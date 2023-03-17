Новый Renault Espace в виде кроссовера раскрылся досрочно

Модель не разработана с нуля – это растянутая версия уже продающегося паркетника марки. При этом увеличили не только длину, но и колесную базу.

Премьера нового трехрядного кроссовера компании Renault намечена на 28 марта, сам производитель, как и положено, пока поделился лишь несколькими тизерами. Напомним, эту машину французы позиционируют в качестве Espace следующего, шестого по счету поколения: мол, из минивэна модель трансформируется в полноценный SUV (сам MPV отправят в отставку без прямого наследника). Тем временем, внешность паркетника перестала быть секретом, вдобавок известны основные вводные: изображения и размеры появились на форуме Worldscoop.

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В Renault об этом по-прежнему не говорят, но Espace-кроссовер не является полностью оригинальной разработкой – за основу взяли пятиместный Renault Austral, который дебютировал в прошлом году (он вытеснит модель Kadjar). Любопытно, что картинки с товарным трехрядным SUV обнаружились в руководстве пользователя… правильно, Австрала. Последний, кстати, построен на «тележке» CMF C/D, и на ней же базируется Nissan Qashqai третьей генерации.



Судя по изображениям из мануала, у Renault Espace будут оригинальная радиаторная решетка с вертикальными клиньями и свой передний бампер. Оптика в целом такая же, как у исходного кросса. Внутри грядущий паркетник тоже повторит донора, не считая, конечно, наличия третьего ряда сидений. При этом новый кросс также будет доступен в пятиместном исполнении.



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Длина Renault Espace равна 4720 мм, что на 210 мм больше, чем у Austral. Ширина трехрядной версии составляет 1830 мм (+5 мм), высота увеличена на 27 мм до 1645 мм. Растянули и колесную базу – 2740 мм против 2667 мм у модели с салоном на пятерых. Для сравнения, размеры уходящего минивэна Espace: 4857/1888/1677 мм, расстояние между осями – 2884 мм.



Новый Renault Espace на официальных тизерах 1 / 4 Новый Renault Espace на официальных тизерах 2 / 4 Новый Renault Espace на официальных тизерах 3 / 4 Новый Renault Espace на официальных тизерах 4 / 4

Технику удлиненный паркетник, скорее всего, также разделил с младшим братом, то есть в Европе оба SUV будут доступны только с электрифицированными установками на основе бензиновых двигателей. «Мягкогибридный» Renault Austral имеет «турботройку» 1.2 и 48-вольтовый стартер-генератор Mild Hybrid Advanced или «турбочетверку» 1.3 и 12-вольтовый стартер-генератор Mild Hybrid. В первом случае турбомотор выдает 130 л.с., такой Austral комплектуется исключительно механической коробкой. У двигателя 1.3T два варианта мощности: с «механикой» — 140 л.с., с вариатором X-Tronic – 160 л.с. Топовый короткий кроссовер предложен в виде полноценного гибрида E-Tech с «турботройкой» 1.2 и аккумулятором на 1,7 кВт*ч, работающим с напряжением 400 вольт; совокупная отдача – 200 л.с. Renault Austral бывает с передним или полным приводом.



Пятиместный Renault Austral 1 / 4 Пятиместный Renault Austral 2 / 4 Пятиместный Renault Austral 3 / 4 Пятиместный Renault Austral 4 / 4

На европейский рынок кроссовер Renault Espace, вероятно, выйдет уже в этом году. За пятиместный Austral во Франции, например, сегодня просят минимум 34 000 евро.

