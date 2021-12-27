Новый рынок для фургона: «третий» Renault Kangoo расширяет географию

Модель отправят в Австралию: на рынок она должна выйти в конце 2022 года. Представлены будут версии с бензиновым и дизельным двигателями, а также с полностью электрической «начинкой».

Французская компания Renault выпускает Kangoo с 1997 года. Модель актуального третьего поколения была представлена в ноябре 2020 года, позже, весной текущего года стали известны технические характеристики новинки. Автомобиль второй генерации пробыл на рынке довольно долго – с 2007-го. В Европе Kangoo теряет покупателей с 2018-го, причём довольно стремительно. По итогам «ковидного» прошлого года дилеры реализовали здесь 8838 машин, что на 36,8% меньше, чем в 2019-ом. В текущем году у модели уже не такой заметный «минус»: за январь-октябрь (более свежих данных пока нет) реализовано 6282 экземпляра, что на 8,7% меньше, чем за первые десять месяцев прошлого года.



На фото: Renault Kangoo третьего поколения

О том, что Renault Kangoo нового поколения появится в Австралии только в конце 2022 года, сообщает местное издание drive.com.au. Сейчас модель здесь представлена: до сих продаются версии более чем десятилетней давности (такой Kangoo продаётся на этом рынке с 2010-го). Импортер Renault Ateco пока не сообщил более точный срок запуска в продажу в Австралии фургона новой генерации.



Ожидается, что первыми на австралийский рынок выйдут новые Kangoo с бензиновыми и дизельными двигателями внутреннего сгорания (ориентировочно в третьем квартале следующего года). Позже к ним подтянется вариант с полностью электрической «начинкой» (скорее всего, в четвёртом квартале).

В основе нового Renault Kangoo лежит модульная «тележка» CMF-C/D, на ней базируется в том числе актуальный Renault Kadjar, кроссовер партнёра по альянсу – Nissan X-Trail, а также, очевидно, «близнец» фургона французской марки – Mercedes-Benz T-Class. Напомним, автомобилю досталась одна бензиновая «турбочетвёрка» объёмом 1,3 литра в двух вариантах форсировки: 100 л.с. (максимальный крутящий момент – 200 Нм) и 130 л.с. (240 Нм). У 1,5-литрового турбодизеля три варианта мощности: 75 л.с. (230 Нм), 95 л.с. (260 Нм) и 115 л.с. (270 Нм). В линейке коробок передач числятся шестискоростная «механика», а также семиступенчатый «автомат» типа DCT (с двумя сцеплениями). Привод у такого автомобиля только передний.



«Зелёный» Kangoo E-Tech Electric снабдили единственным электромотором, который располагается на передней оси. Его отдача составляет 122 л.с., а максимальный крутящий момент равен 245 Нм. Батарея предлагается только одна, её ёмкость – 45 кВт*ч, а запас хода позволяет проехать на одной зарядке до 300 км (расчёт вели по циклу WLTP).

Отметим, у стандартной грузовой версии нового Renault Kangoo колёсная база составляет 2716 мм, а габаритная длина равна 4486 мм. Этот «каблучок» способен взять на борт 3,3 кубометра груза (если сложить пассажирское сиденье, то вместимость увеличится до 3,9 кубометра). Грузоподъёмность такого фургона – до 800 кг.



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Точной информации о ценах новинки на австралийском рынке пока нет. Конечно, они подрастут, но насколько именно, пока непонятно. Стартовая стоимость актуального старенького Renault Kangoo здесь сейчас составляет 26 290 местных долларов (эквивалентно примерно 1,4 млн рублей по текущему курсу). За дизельную версию нужно отдать не менее 32 490 долларов (около 1,7 млн рублей), а за «батарейный» вариант ZE – не менее 50 290 долларов (около 2,7 млн рублей).

