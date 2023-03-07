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  • Обещанный ранее России электрокросс Kia EV6 начали продавать в Казахстане

Обещанный ранее России электрокросс Kia EV6 начали продавать в Казахстане

07.03.2023 271 0 1

В соседней стране «зеленый» паркетник предложен с полным приводом и топовой батареей.

Электрический кроссовер Kia EV6 должен был выйти на российский рынок в прошлом году, однако из-за всем известных событий, начавшихся в феврале 2022-го, премьеры концерна Hyundai-Kia для РФ отменили, обе марки поставили свою официальную деятельность в стране «на паузу». Любопытно, что местный офис Kia все же сертифицировал «электричку», причем Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) обнаружилось в базе Росстандарта в конце лета, но старт продаж так и не состоялся, и предпосылок для запуска электрокара пока нет. А вот в соседнем Казахстане корейские новинки продолжают появляться с завидной регулярностью: ранее там начали продавать рестайлинговые кроссоверы Kia Soul и Hyundai Palisade, теперь же клиентам доступен и Kia EV6.

Объявлено, что на казахстанском рынке электрокросс, построенный на платформе E-GMP, представлен с двухмоторной установкой, то есть с полным приводом (по электродвигателю для каждой оси): совокупная отдача составляет 325 л.с. и 605 Нм. Батарея одна, топовая, емкостью 77,4 кВт*ч. Паспортная дальнобойность – «более 500 км». Первую «сотню» такой паркетник наберет за 5,2 секунды. Также сообщается, что с помощью «сверхбыстрой» зарядки «заправить» машину с 10% до 80% можно за 18 минут. Напомним, в других странах у Kia EV6 есть одномоторные заднеприводные версии и аккумулятор на 58 кВт*ч.

В Казахстане электрокар предложен в двух комплектациях. Базовая называется Earth, в нее входят: адаптивные матричные фары, 20-дюймовые колеса, «кожаный» салон, проекционный дисплей, объединенные виртуальная приборка и тачскрин мультимедиа-системы (каждый дисплей диагональю 12,3 дюйма), двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, подогрев руля и всех сидений, вентиляция передних кресел, адаптивный круиз-контроль. Версия GT Line отличается дизайном бамперов, плюс у нее «спортивное» рулевое колесо и иная отделка интерьера.

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В пересчете на наши деньги по актуальному курсу за Kia EV6 Earth просят примерно 6 477 000 рублей, EV6 GT Line обойдется где-то в 6 827 000 рублей.

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