Kia Soul с «нормальными» фарами стартует в Казахстане: дешевле прежнего паркетника в РФ

В соседней стране рестайлинговая «пятидверка» представлена с двумя бензиновыми «атмосферниками» на выбор, при этом старшему мотору вместо классического «автомата» теперь положен вариатор. Как и прежде, привод исключительно передний.

Компания Kia, как в принципе и все остальные некитайские марки, поставила «на паузу» свою деятельность в РФ в связи с известными событиями. При этом корейскому бренду худо-бедно, но все же удалось вывести на наш рынок пару новинок: кроссовер Sportage последней генерации и роскошный седан K9. А вот официальных поставок рестайлингового паркетника Soul в ближайшем обозримом будущем мы уже вряд ли дождемся. Зато в соседнем Казахстане новые модели концерна Hyundai-Kia появляются по плану: не так давно там стартовали продажи обновленного флагманского кросса Hyundai Palisade, а теперь местным клиентам предложен и посвежевший Kia Soul.

Напомним, рестайлинговый компактный паркетник дебютировал минувшей весной. Вместо двухэтажной головной оптики установили «обычные» фары, то есть в едином блоке. Также Kia Soul обрел новые бамперы и радиаторную решетку, в салоне – иные кнопки на руле, плюс чуть доработан блок управления «климатом».



В Казахстане обновленный кросс доступен с двумя бензиновыми «атмосферниками» на выбор. Базовый мотор прежний – это 1.6 MPI мощностью 123 л.с. (151 Нм), он все так же сочетается с классическим шестиступенчатым «автоматом». Дорогие версии оснащаются новым двигателем 2.0 MPI, который выдает 149 л.с. и 180 Нм (на дореформенный местный Soul тоже ставили двухлитровый мотор, но с отдачей 150 л.с. и 192 Нм), он работает в паре с вариатором IVT (раньше паркетник с 2.0 MPI имел 6АКП). Как и прежде, Kia Soul бывает исключительно с передним приводом.

Паркетник предложен в семи комплектациях. «В базе» есть 16-дюймовые колеса, галогеновые фары, электропривод и обогрев наружных зеркал, обогрев форсунок стеклоомывателя, подогрев передних сидений, кондиционер, мультимедиа-система с 8-дюймовым экраном, камера заднего вида и шесть подушек безопасности. В «средних» версиях имеются 17-дюймовые диски, обогрев лобового стекла, климат-контроль, круиз-контроль и подогрев руля. Топовый Soul – это светодиодная оптика, вентиляция передних сидений, подогрев задних кресел, беспроводная зарядка для смартфона, адаптивный «круиз», системы автоторможения, мониторинга «слепых» зон, предупреждения при выезде с парковки задним ходом и удержания в полосе движения.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Особняком стоит «оспортивленная» версия GT Line, у такого кросса оригинальный обвес, 18-дюймовые колеса, сдвоенные патрубки выпускной системы, люк в крыше, «усеченное» рулевое колесо и подрулевые лепестки переключения передач. К слову, в РФ дореформенный Soul «под спорт» представлен с 200-сильным турбомотором 1.6 T-GDI и роботизированной коробкой, но казахстанской модели эта пара не досталась.



В пересчете на наши деньги по актуальному курсу рестайлинговый Kia Soul обойдется в Казахстане примерно в 1 485 000 – 2 009 000 рублей. Для сравнения, в России дореформенный паркетник по прайсу сегодня стоит 1 829 900 – 2 509 900 рублей. Не исключено, что вскоре кто-нибудь из российских дилеров решится привезти обновленный Soul по схеме параллельного импорта.