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Обновлённый Jeep Grand Cherokee: первые изображения

10.04.2025 363 0 0

На этой неделе в Сети были опубликованы свежие шпионские фотографии тестовых образцов обновлённого Grand Cherokee, позволяющие составить первое представление о его внешнем виде.

Среднеразмерный внедорожник Grand Cherokee пополнил гамму американского автопризводителя в апреле 1992 года. Изначально он задумывался как наследник популярного внедорожника Cherokee, однако в итоге стал самостоятельной моделью. Сегодня на конвейере уже пятое поколение с заводским индексом WL, дебютировавшее в начале 2021 года в удлинённой трёхрядной версии, а спустя несколько месяцев компанию ему составил и короткобазный вариант с двумя рядами сидений. Уже подошло время для планового рестайлинга, и замаскированные прототипы уже неоднократно были замечены на дорогах общего пользования во время испытаний. А на самых свежих шпионских фотографиях уже видна большая часть внешних и внутренних изменений Grand Cherokee.

Нынешний Jeep Grand Cherokee
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Нынешний Jeep Grand Cherokee
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Нынешний Jeep Grand Cherokee
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Стандартная и длиннобазная версии нынешнего внедорожника весьма заметно различаются внешне, в частности – дизайном передних бамперов. Судя по фотографиям тестовых образцов, после рестайлинга их передние части станут идентичными. Здесь же сосредоточены пока самые заметные изменения во внешнем виде: внедорожник получит новый бампер с парой горизонтальных воздухозаборников, а также двумя декоративными вставками по краям, над которым расположатся дополнительные элементы светотехники. Основные блоки сохранят свою форму, при этом они получат новую начинку и изменённую графику светодиодных ходовых огней. Появится и новая решётка радиатора, которая станет немного более узкой и обретёт иное оформление семи фирменных вертикальных прорезей. Задняя часть тестовых образцов пока лишена маскировки и ничем не отличается от нынешней модели, но можем предположить, что здесь появятся обновлённые фонари: возможно, их объединят светодиодной полосой, как это уже сделано на новом электрокроссовере Wagoneer S.

Рендер обновлённого Jeep Grand Cherokee

Помимо внешности, рестайлинг затронет и салон внедорожника, где появится заметно увеличенный по размеру экран мультимедийной системы, при этом Grand Cherokee лишится ряда кнопок климатической установки и пары крутилок рядом с ней. Подтверждённой информации об изменениях в технической части пока нет, однако есть вероятность, что на смену атмосферному 3.6 Pentastar V6 придёт турбированный 4-цилиндровый мотор объёмом 2,0 литра. Внедорожник наверняка сохранит гибридную модификацию 4xe (на рендерах изображён именно этот вариант), в ее состав входят бензиновая турбочетвёрка 2.0, два электромотора (один из них заменяет гидротрансфоматор в 8-ступенчатой автоматической коробке передач TorqueFlite) и батарея емкостью 17 кВт*ч. Совокупная отдача составляет 375 л.с. и 637 Нм крутящего момента, на одном электричестве гибрид может проехать порядка 40 км. Напомним, несколько месяцев назад Grand Cherokee уже лишился 5,7-литрового мотора Hemi V8.

Рендер обновлённого Jeep Grand Cherokee

Премьера новинки может состояться в течение этого года. Между тем к дебюту также готовится кроссовер Jeep Compass нового поколения.

рендеры "Колёса.ру" новинки рестайлинг Jeep Jeep Grand Cherokee

 

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