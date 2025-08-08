Обновлённый Jeep Grand Wagoneer готовится к премьере: первая фотография

Внедорожник Jeep Wagoneer, созданный на платформе пикапа Ram 1500, дебютировал в 2021 году вместе со своим люксовым собратом Grand Wagoneer, у которого при прочих равных богаче оснащение и дороже отделка. С 2022 года Jeep Wagoneer и Grand Wagoneer стали также предлагаться с удлинённым кузовом — такие версии имеют букву L в названии. В прошлом году дебютировал электрический кроссовер Jeep Wagoneer S на платформе STLA Large с несущим кузовом, его с рамными бензиновыми Wagoneer и Grand Wagoneer роднит только имя, то есть фактически Wagoneer S — это отдельная модель.

Продажи бензинового семейства Jeep Wagoneer оставляют желать лучшего, в том числе потому, что доступные на старте продаж атмосферные двигатели V8 HEMI (5,7 л и 6,4 л) были впоследствии заменены на 3,0-литровый рядную «битурбошестёрку» Hurricane — на Wagoneer она выдаёт 426 л.с. и 635 Нм, на Grand Wagoneer —547 л.с. и 706 Нм, коробка передач — только 8-ступенчатый гидромеханический «автомат».

Jeep Grand Wagoneer 2025 модельного года 1 / 5 Jeep Grand Wagoneer 2025 модельного года 2 / 5 Jeep Grand Wagoneer 2025 модельного года 3 / 5 Jeep Grand Wagoneer 2025 модельного года 4 / 5 Jeep Grand Wagoneer 2025 модельного года 5 / 5

В первой половине 2025 года общие продажи Jeep Wagoneer и Grand Wagoneer в США составили 16 772 шт., что на 55,1% меньше продаж в январе-июне 2024 года. Для сравнения скажем, что Chevrolet Tahoe за тот же привод разошёлся тиражом 60 095 шт. (+24,1%), GMC Yukon — 48 190 шт. (+22,1%), Ford Expedition — 44 780 шт. (+3,4%).

Вчера пресс-служба Stellantis анонсировала обновлённый Jeep Grand Wagoneer 2026 модельного года (показан на заглавной фотографии) и пообещала представить его ближайшей осенью. Спереди бензиновый Grand Wagoneer теперь напоминает электрический Wagoneer S — уж не знаем, обрадуются ли клиенты такому сходству. Как изменится и изменится ли вообще дизайн обычного Jeep Wagoneer, пока неизвестно.

Технических подробностей о Jeep Grand Wagoneer 2026 модельного года пока нет, но лючок на левом переднем крыле указывает на то, что Grand Wagoneer обзаведётся plug-in гибридной версией — вероятно, с силовой установкой от пикапа Ram 1500 Ramcharger, у которого 3,6-литровый бензиновый атмосферный V6 механически не связан с колёсами, работает в режиме генератора и заряжает тяговую батарею, а колёса вращают электромоторы. Максимальная совокупная мощность такой силовой установки — 663 л.с.

Главная же интрига заключается в том, получит ли Jeep Grand Wagoneer обратно свои двигатели V8 HEMI, производство которых было возобновлено ранее в этом году «по многочисленным просьбам клиентов». Гендиректор Jeep Боб Бродердорф на недавней пресс-конференции в Детройте заявил, что двигатели V8 HEMI останутся в гамме Jeep и даже будут распространены на новые модели/модификации, так что их возвращение на Wagoneer и Grand Wagoneer кажется предопределённым, но не будем забегать вперёд.

Добавим, что в целом продажи марки Jeep в США в первой половине этого года просели на 5% до 289 398 автомобилей. Бродердорф и его команда надеются, что грядущие новинки выправят кривую продаж Jeep и приведут марку к процветанию.

