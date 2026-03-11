Европа ×
Обновлённый кроссовер Nissan X-Trail добрался до Европы с приключенческой версией N-Trek

Японская марка показала свой посвежевший паркетник, предназначенный для старосветского рынка, ему присвоен 2026 модельный год.

Nissan представил кроссовер X-Trail нынешнего четвёртого поколения весной 2021 года, вариант для Японии дебютировал летом 2022-го. При этом версия SUV, предназначенная для американского рынка (продаётся под названием Rogue), пережила полноценный рестайлинг ещё в октябре 2023-го. Очередь Nissan X-Trail для домашнего рынка настала в августе 2025-го, вариант для Австралии дебютировал в ноябре того же года, а теперь появился обновлённый Nissan X-Trail, предназначенный для Старого Света.

На фото: обновлённый кроссовер Nissan X-Trail (версия для Европы)

Nissan X-Trail для Европы обновился так же, как и версии для других рынков: модели оставили двухэтажную головную оптику, однако радиаторная решётка стала ощутимо крупнее и получила иной рисунок. В нижнюю часть переднего бампера интегрирован трапециевидный воздухозаборник с плотной окантовкой. На крыше можно увидеть серебристые рейлинги и антенну «акулий плавник».

Модели положен обвес по периметру кузова из чёрного глянцевого пластика, включая округлые накладки на колёсные арки. Корма украшена спойлером с интегрированным стоп-сигналом в верхней части багажной двери и фонарями необычной формы, заходящими на задние крылья. На заднем диффузоре есть хромированная планка и горизонтальные штрихи светоотражателей. В профиль видны новые 19-дюймовые легкосплавные колёсные диски.

На фото: салон обновлённого кроссовера Nissan X-Trail (версии для Европы)
На фото: салон обновлённого кроссовера Nissan X-Trail (версии для Европы)
На фото: салон обновлённого кроссовера Nissan X-Trail (версии для Европы)
Салон, как и ранее, рассчитан либо на пятерых, либо на семерых седоков. Посвежевшему X-Trail для старосветского рынка положены новые варианты оформления интерьера, а на центральной консоли теперь помимо отсека для хранения установлено устройство для беспроводной зарядки смартфонов. 

На фото: обновлённый кроссовер Nissan X-Trail N-Trek (приключенческая версия для Европы)

Кроме того, паркетник получил модернизированную фирменную информационно-развлекательную систему с интегрированными сервисами Google, тачскрином диагональю 12,3 дюйма, а также систему кругового обзора 360° с функцией «невидимый капот». В список оснащения входят: подогрев руля, передних и задних сидений, трёхзонный климат-контроль. Опционально доступны акустика Bose с 10 динамиками и обогрев лобового стекла.

Отметим, у обновлённого Nissan X-Trail будет в том числе приключенческая версия с прибавкой N-Trek к названию, она имеет ряд отличий от обычного кроссовера. Экстерьер такого паркетника дополнен контрастными красно-оранжевыми акцентами (цвет Magma Red), в этом же цвете оформлены логотипы на кузове и в салоне. Ещё у такого SUV радиаторная решётка имеет другой рисунок с тремя серебристыми элементами в верхней части. Этот вариант получил панорамный люк с электроприводом, чёрные рейлинги на крыше, водонепроницаемый материал для отделки сидений и резиновый коврик в багажник.

На фото: салон Nissan X-Trail N-Trek
На фото: салон Nissan X-Trail N-Trek
На фото: салон Nissan X-Trail N-Trek
На фото: салон Nissan X-Trail N-Trek
Посвежевший Nissan X-Trail в Европе предложат только с прежней последовательной гибридной установкой e-Power. В её состав входят 1,5-литровая турботройка мощностью 144 л.с. (максимальный крутящий момент – 250 Нм), исполняющая роль генератора и не имеющая механической связи с колёсами. Она работает в тандеме либо с одним электродвигателем, расположенным на передней оси (204 л.с. и 330 Нм), либо с двумя в составе полноприводной системы e-4ORCE (у дополнительного электромотора на задней оси – 136 л.с.), совокупная отдача – 213 л.с. На разгон с места до «сотни» переднеприводной модификации требуется 8 секунд, полноприводной – 7 секунд. Максимальная скорость ограничена на отметка 170 и 180 км/ч соответственно.

Цены обновлённого кроссовера Nissan X-Trail, предназначенного для европейского рынка станут известны позже. Стартовая цена актуального гибридного переднеприводного паркетника на одном из крупнейших старосветских рынков, в Германии, составляет 42 850 евро (эквивалентно примерно 3,93 млн рублей по текущему курсу), а за топовый полноприводный вариант просят не менее 58 140 евро (около 5,33 млн рублей).

кроссовер Япония авторынок новинки Европа Nissan Nissan X-Trail
Обновлено 12.03.2026
