Обновлённый Nissan Pathfinder: первые изображения

21.08.2025 990 0 0

На прошлой неделе были опубликованы первые шпионские фотографии рестайлинговой версии самого большого кроссовера Nissan, благодаря которым у нас есть возможность оценить характер изменений в его внешности.

История модели Pathfinder началаcь в 1985 году, именно тогда стартовало производство рамного внедорожника первого поколения. Изначально модель выпускалась только в трёхдверном кузове, однако в 1989 году гамма пополнилась и пятидверной версией. В первых трёх поколениях Pathfinder имел рамную конструкцию, а в четвёртой генерации модель стала кроссовером с несущим кузовом. Таким является и нынешнее пятое поколение модели, премьера которого состоялась в начале 2021 года. Сейчас кроссовер готовится к рестайлингу, свидетельством чему являются опубликованные несколько дней назад фотографии замаскированных прототипов.

Нынешний Nissan Pathfinder
Нынешний Nissan Pathfinder
Нынешний Nissan Pathfinder
Запечатлённые фотошпионами тестовые образцы имеют новую решетку радиатора с горизонтальными перекладинами, а её окантовка станет заметно более узкой либо исчезнет совсем (именно такой вариант изображён на нашем рендере). Фары пока выглядят неизменными, однако финальный вариант наверняка получит новую начинку с иным рисунком светодиодных ходовых огней. А вот очертания нового переднего бампера уже проглядывается: в нижней части появится трапециевидная накладка из неокрашенного пластика, также слегка изменятся форма выштамповок боковых частей бампера. Сзади у прототипов, несмотря на наличие маскировочной плёнки, пока не видно никаких изменений по сравнению с нынешним кроссовером, однако можем предположить, что Pathfinder получит фонари с новой начинкой — мы изобразили один из возможных вариантов, сделанный в стилистике флагманского внедорожника Patrol последнего поколения.    

Рендер нового Nissan Pathfinder

Pathfinder пятого поколения построен на той же легковой D-платформе, что и его предшественник. Под капотом безальтернативный атмосферный бензиновый двигатель V6 серии VQ объёмом 3,5 литра. Он выдаёт 295 л.с. и 366 Нм крутящего момента. Скорее всего, этот мотор сохранится и в рестайлинговой версии, при этом есть вероятность, что по аналогии с родственным паркетником Infiniti QX60 появится вариант с 2,0-литровым мотором VC-Turbo мощностью 272 л.с. (388 Нм). Кстати, именно таким двигателем оснащается китайский Nissan Pathfinder с совершенно другой внешностью.

Рендер нового Nissan Pathfinder

Премьера обновлённого Nissan Pathfinder может состояться в течение этого года. Между тем, пару дней назад были опубликованы официальные фотографии нового седана Nissan Teana.

