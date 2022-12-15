В начале этой недели мы опубликовали первые шпионские фотографии рестайлингового корейского минивэна, которые дают понять, что он весьма существенно изменится внешне.

Carnival ведёт свою историю с 1998 года, именно тогда было представлено первое поколение минивэна. Сегодня на конвейере уже четвёртая генерация с заводским индексом КА4, премьера которой состоялась летом 2020 года. С тех пор прошло лишь чуть более двух лет, а уже была замечена рестайлинговая версия в толстом слое маскировки. Однако сквозь неё всё-таки можно разглядеть ряд особенностей внешнего вида будущей новинки.

Рендер нового Kia Carnival

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Прежде всего, автомобиль получит полностью новую переднюю часть. Здесь появятся крупные вертикальные блоки фар со светодиодными полосками, частично заходящими на решётку радиатора. Похожее решение будет применено и на обновлённом Kia Sorento, рендеры которого мы делали ранее. Сама решётка, скорее всего, станет чуть крупнее и получит оригинальное оформление. Сбоку существенных изменений не ожидается, сзади же новинку будет легко узнать по новым фонарям с крупными вертикальными блоками, при этом останется и горизонтальная светодиодная полоска в верхней части. Также минивэн получит новую заднюю дверь с более низко расположенной нишей номерного знака.

Рендер нового Kia Carnival

Kia Carnival построен на платформе третьего поколения N3, которая была впервые применена на седане Hyundai Sonata восьмого поколения. Также её используют такие модели, как новые Santa Fe, Tucson, Staria, а также Kia K5, Sportage и Sorento последних поколений. На домашнем рынке в Корее Carnival оснащается бензиновым мотором V6 3.5 GDI с комбинированным впрыском (294 л.с., 355 Нм) и дизелем 2.2 мощностью 202 л.с. (441 Нм). Моторы комплектуются 8-ступенчатой автоматической трансмиссией, привод – только передний.

Премьера новинки ожидается в следующем году.

Нынешний Kia Carnival 1 / 3 Нынешний Kia Carnival 2 / 3 Нынешний Kia Carnival 3 / 3

Сегодня в России Kia Carnival предлагается с вышеупомянутым дизельным мотором мощностью 199 л.с., минимальный официальный ценник составляет 4 144 900 рублей. Есть также бензиновый 249-сильный вариант с мотором V6 3.5 – от 4 934 900 рублей.

Напомним, ранее на российском рынке был официально представлен обновлённый флагманский седан Kia K9 с полным приводом.