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Минивэн Kia Carnival готовится к рестайлингу: первые кадры

13.12.2022 344 0 0

Корейский MPV получит новую оптику, причем и фары, и задние фонари сделают вертикальными. Кроме того, у модели появится гибридная версия.

Вэн Kia Carnival четвертого поколения с заводским индексом KA4 дебютировал в 2020 году. Модель делит платформу с актуальным Kia Sorento, а рывок в плане дизайна по сравнению с предыдущим MPV оказался колоссальным, для «четвертого» Карнавала даже придумали категорию Grand Utility Vehicle (GUV): мол, в экстерьере теперь прослеживаются черты, присущие кроссоверам. Отметим, минивэн остается одной из самых популярных моделей всего корейского рынка. Так, по итогам 11 месяцев 2022-го на родине было реализовано почти 52 000 машин. Тем не менее, Kia уже готовится к обновлению Carnival: замаскированную машину застукали в Корее, видео опубликовал местный YouTube-канал Woopa TV. К слову, модернизированный Карнавал «позировал» на фоне нынешнего MPV.

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Судя по кадрам, минивэну переделают переднюю часть и корму: Carnival получит вертикальные блоки фар и задних фонарей, еще заменят радиаторную решетку и бамперы. Кроме того, спереди появятся диодные горизонтальные полоски – они будут «пронзать» решетку, как у недавно представленного обновленного паркетника Kia Seltos. Ну или это окажется единая линия в стиле вэна Hyundai Staria и седана Hyundai Grandeur последней генерации.

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Габариты, вероятно, сильно не изменятся. Длина нынешнего Kia Carnival (в корейской спецификации) составляет 5155 мм, ширина – 1995 мм, высота (с рейлингами) – 1775 мм, колесная база – 3090 мм.

Интерьер обновленного вэна еще не засвечен. Не исключено, что внутри установят иные мультимедиа-систему и блок управления «климатом», также могут заменить материалы отделки. Актуальный Carnival бывает с 7-, 9- или 11-местным салоном, вдобавок в Корее есть четырехместная VIP-версия.

Актуальный Kia Carnival
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Актуальный Kia Carnival
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Актуальный Kia Carnival
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Актуальный Kia Carnival
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Авторы ролика утверждают, что в объектив угодил гибридный вэн – у нынешней модели такого исполнения нет. Но информация о технике пока не раскрывается. В гамму дореформенного Kia Carnival в зависимости от рынка входят бензиновые «атмосферники» V6 3.5 GDI и V6 3.5 MPI, плюс «турбочетверка» 2.0 T-GDI, есть и дизель – 2.2 CRDi. Все моторы сочетаются с восьмиступенчатым «автоматом», привод только передний.

Официальную премьеру обновленный Kia Carnival, вероятно, справит в следующем году.

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