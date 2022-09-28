Среднеразмерный корейский паркетник был впервые представлен в 2002 году, его название происходит от итальянского курортного города Сорренто. С тех пор модель успела несколько раз сменить поколения, и сегодня на конвейере уже четвёртая генерация с заводским индексом MQ4, премьера которого состоялась в начале 2020 года. Прошло лишь два с половиной года, однако корейская компания уже готовит рестайлинговый вариант кроссовера, и тестовые образцы уже несколько раз попадались в объектив фотошпионов.

Рендер нового Соренто

Их передняя и задняя части пока сильно закамуфлированы, однако кое-что всё-таки можно разглядеть. Сильнее всего Соренто преобразится спереди: здесь появятся полностью новые вертикальные фары, подобное решение будет применено на флагманском электрокроссовере EV9. Решётка в целом сохранит свою трапециевидную форму, при этом она получит оригинальную отделку. Обновится и передний бампер, при этом капот и передние крылья могут остаться прежними. Сбоку существенных изменений не ожидается, сзади сквозь камуфляж пока тоже не видно отличий от нынешнего кроссовера, судя по всему, Соренто сохранит раздельные вертикальные фонари. Однако их графика наверняка обновится, также вполне может появиться горизонтальная светодиодная полоса, которую имеют многие другие новинки корейского бренда.

Рендер нового Соренто

Об изменениях в технической части пока рано говорить, вполне возможно, рестайлинговая модель частично или полностью сохранит моторную гамму от нынешнего кроссовера. Она различается в зависимости от рынка: например, в США Соренто предлагается с 191-сильным атмосферным 2.5, а также турбированной версией этого мотора мощностью 281 л.с. Также есть пара гибридных модификаций с 1,6-литровым двигателем, развивающие 227 и 261 л.с. в мягком и подзаряжаемом вариантах соответственно.

Нынешний Kia Sorento 1 / 3 Нынешний Kia Sorento 2 / 3 Нынешний Kia Sorento 3 / 3

Сегодня в России Kia Sorento предлагается с тремя вариантами двигателей. Базовый 2.5 (180 л.с.) с передним приводом предлагается по цене от 3 789 900 рублей. Дизельная версия со 199-сильным 2.2, полным приводом и роботизированной коробкой обойдётся минимум в 4 269 900 рублей. На вершине гаммы – 249-сильный атмосферный 3.5 V6 в паре с 8-ступенчатым «автоматом», такой кроссовер в базовой комплектации Luxe оценивают в 4 409 900 руб.

Между тем, в начале месяца была объявлена официальная российская цена на обновлённый представительский седан Kia K9.