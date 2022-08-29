В начале прошлого года корейской компанией была обнародована стратегия развития Plan S, в соответствии с которой Kia намерена сосредоточиться на разработке и производстве электромобилей. Первенцем стал кросс-хэтчбек EV6, премьера которого состоялась в марте прошлого года. Кстати, совсем недавно он был сертифицирован в России в двух версиях. Скоро к нему добавится и большой флагманский кроссовер с индексом EV9, который станет серийной версией одноимённого концепта, продемонстрированного в прошедшем ноябре. Товарный паркетник будет очень похожим на концепт, однако всё же не станет его точной копией.
Прежде всего, немного изменятся пропорции и форма кузова: лобовое стекло получит больший наклон, также будет увеличен задний свес. Спереди самым заметным отличием станут более традиционные блок-фары, а в целом спереди новинка будет перекликаться с «традиционным» флагманским кроссовером Telluride, который получил рестайлинг в апреле этого года. Боковины получат чуть более простую форму, при этом характерные выштамповки над колёсными арками сохранятся. Пластмассовые накладки на колёсные арки будут угловатыми, как и у концепта, однако сами арки сделают круглыми. Появятся традиционные боковые зеркала, а также выдвижные дверные ручки, аналогичные вышеупомянутой модели EV6. Ещё одно отличие от концепта – хромированный молдинг вдоль всей подоконной линии. Что же касается задней части, то дверь багажника сделают менее выпуклой, в её нижней части появится горизонтальная выштамповка. Кроме того, кроссовер изображён на одном из вариантов оригинальных колёсных дисков, которые будут доступны для этой модели.
EV9 будет построен на той же модульной платформе E-GMP (Electric Global Modular Platform), что и кросс-хэтчбек EV6. Других технических данных о грядущей новинке пока нет, можно лишь предположить, что начинка большого кроссовера будет в той или иной степени аналогична тому же EV6, самая мощная модификация которого с приставкой GT развивает мощность 585 л.с. и 740 Нм крутящего момента.
Премьера серийного Kia EV9 ожидается в начале следующего года.
Сегодня в России роль внедорожного флагмана исполняет Mohave, минимальный официальный ценник на который составляет 5 829 900 рублей. Он оснащается безальтернативным 249-сильным дизелем 3.0 V6 CRDi в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.
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