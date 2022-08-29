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Новый серийный кроссовер Kia EV9: первые изображения

29.08.2022 2285 0 3

На прошлой неделе Kia распространила фотографии закамуфлированных образцов будущего большого электрического кроссовера, благодаря которым у нас есть возможность оценить, как будет выглядеть новинка.

 

В начале прошлого года корейской компанией была обнародована стратегия развития Plan S, в соответствии с которой Kia намерена сосредоточиться на разработке и производстве электромобилей. Первенцем стал кросс-хэтчбек EV6, премьера которого состоялась в марте прошлого года. Кстати, совсем недавно он был сертифицирован в России в двух версиях. Скоро к нему добавится и большой флагманский кроссовер с индексом EV9, который станет серийной версией одноимённого концепта, продемонстрированного в прошедшем ноябре. Товарный паркетник будет очень похожим на концепт, однако всё же не станет его точной копией.

Рендер серийного EV9

Прежде всего, немного изменятся пропорции и форма кузова: лобовое стекло получит больший наклон, также будет увеличен задний свес. Спереди самым заметным отличием станут более традиционные блок-фары, а в целом спереди новинка будет перекликаться с «традиционным» флагманским кроссовером Telluride, который получил рестайлинг в апреле этого года. Боковины получат чуть более простую форму, при этом характерные выштамповки над колёсными арками сохранятся. Пластмассовые накладки на колёсные арки будут угловатыми, как и у концепта, однако сами арки сделают круглыми. Появятся традиционные боковые зеркала, а также выдвижные дверные ручки, аналогичные вышеупомянутой модели EV6. Ещё одно отличие от концепта – хромированный молдинг вдоль всей подоконной линии. Что же касается задней части, то дверь багажника сделают менее выпуклой, в её нижней части появится горизонтальная выштамповка. Кроме того, кроссовер изображён на одном из вариантов оригинальных колёсных дисков, которые будут доступны для этой модели.

Рендер серийного EV9

EV9 будет построен на той же модульной платформе E-GMP (Electric Global Modular Platform), что и кросс-хэтчбек EV6. Других технических данных о грядущей новинке пока нет, можно лишь предположить, что начинка большого кроссовера будет в той или иной степени аналогична тому же EV6, самая мощная модификация которого с приставкой GT развивает мощность 585 л.с. и 740 Нм крутящего момента.

Премьера серийного Kia EV9 ожидается в начале следующего года.

Концепт Kia EV9
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Концепт Kia EV9
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Концепт Kia EV9
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Сегодня в России роль внедорожного флагмана исполняет Mohave, минимальный официальный ценник на который составляет 5 829 900 рублей. Он оснащается безальтернативным 249-сильным дизелем 3.0 V6 CRDi в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Напомним, ранее мы выясняли, стоит ли покупать подержанный Kia Cee’d второго поколения.

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