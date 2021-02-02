Первый кроссовер компании Porsche, получивший имя Cayenne, ведёт свою историю с 2002 года – именно тогда на Парижском автосалоне было представлено первое поколение модели. Сегодня на конвейере уже третья генерация кроссовера, которая была впервые продемонстрирована в 2017-м. наступает время для планового рестайлинга, и первые тестовые образцы уже попались в объектив фотошпионов. На получившихся снимках видно, что у Cayenne появятся фары новой формы: они станут чуть более узкими и при этом более угловатыми. Изменится и бампер за счёт воздухозаборников увеличенного диаметра, в них разместятся новые сдвоенные светодиодные полоски дневных ходовых огней, перекладины в решётке радиатора также сделают сдвоенными. Судя по контуру фар, капот будет новым, а крылья останутся прежними.

Заметнее всего в ходе рестайлинга Cayenne изменится сзади. Прежде всего, ниша номерного знака переместится с крышки багажника на бампер, точно такое же решение применено на купеобразной версии кроссовера, появившейся в 2019 году. Фонари пока скрыты под толстым слоем камуфляжа, однако можем предположить, что обновление коснётся и их – мы представили вариант, сделанный в стиле рестайлинговой Panamera.

Информации об изменениях в технической части пока нет, нынешний же кроссовер оснащается широкой гаммой моторов, базовым из которых является 340-сильный 3.0 V6. Есть также гибридная версия 3.0 E-Hybrid с суммарной отдачей в 462 л.с. Cayenne предлагается только с бензиновыми двигателями, 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом.

Премьера новинки может состояться ближе к концу года.

Нынешний Porsche Cayenne 1 / 3 Нынешний Porsche Cayenne 2 / 3 Нынешний Porsche Cayenne 3 / 3

Сегодня в России базовый Cayenne с вышеупомянутым 340-сильным мотором можно приобрести за 5 630 000 рублей. Более мощный вариант со 440-сильным 2.9 V6 обойдётся минимум в 7 240 000 руб. Есть также модификация GTS с 460-сильным 4.0 V8, такой кроссовер обойдётся в 8 550 000 рублей. На вершине гаммы – 680-сильная модификация Turbo S E-Hybrid за 12 610 000 рублей.

Кстати, ранее мы сделали рендеры кроссовера Macan следующего поколения.